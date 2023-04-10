Видео ⟩ Далай-лама извинился за предложение мальчику "пососать язык"

В частности, в соцсетях распространилось видео, на котором Далай-лама просит мальчика "пососать язык" на публичном мероприятии, сообщает информационное агентство Reuters.

"Его Святейшество хочет извиниться перед мальчиком и его семьей, а также перед его многочисленными друзьями по всему миру, за боль, которую могли причинить его слова.

Его Святейшество часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами. Он сожалеет об этом инциденте", - сказано в заявлении офиса 87-летнего духовного лидера.

Скандал разразился в конце февраля, когда духовный лидер посетил благотворительное мероприятие в индийском городе Дхарамсала.

На видео видно, как Далай-лама приглашает 10-летнего мальчика на сцену и велит поцеловать его в щеку, а затем и в губы.

Когда мальчик послушно выполняет все требования, 87-летний духовный лидер сказал ему: "А теперь пососи мой язык".