Видео ⟩ Далай-лама извинился за предложение мальчику "пососать язык"

87-летний тибетский духовный лидер Далай-лама принес извинения за свои действия, вызвавшие широкое общественное возмущение.
В частности, в соцсетях распространилось видео, на котором Далай-лама просит мальчика "пососать язык" на публичном мероприятии, сообщает информационное агентство Reuters.
"Его Святейшество хочет извиниться перед мальчиком и его семьей, а также перед его многочисленными друзьями по всему миру, за боль, которую могли причинить его слова.
Его Святейшество часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами. Он сожалеет об этом инциденте", - сказано в заявлении офиса 87-летнего духовного лидера.
Скандал разразился в конце февраля, когда духовный лидер посетил благотворительное мероприятие в индийском городе Дхарамсала.
На видео видно, как Далай-лама приглашает 10-летнего мальчика на сцену и велит поцеловать его в щеку, а затем и в губы.
Когда мальчик послушно выполняет все требования, 87-летний духовный лидер сказал ему: "А теперь пососи мой язык".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!