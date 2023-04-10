Стрельба в Луисвилле, Кентукки: пять погибших

По меньшей мере пять человек в Луисвилле (штат Кентукки на юге США) погибли в результате стрельбы, подтвердила местная полиция.
Известно, что стрелявший мертв, обстоятельства его смерти пока не ясны.
Еще шесть человек ранены и доставлены в больницы, в их числе один полицейский.
Местным жителям рекомендовано не приближаться к улице Ист-Мэйн-стрит в Луисвилле. На видео с места событий видно, как вооруженные полицейские оцепляют коммерческий объект в этом районе.
На краткой пресс-конференции полиция сообщила, что прибывшие по вызову полицейские обнаружили на месте активную стрельбу
На съемках с места событий также видно разбитые стекла и брошенные медицинские принадлежности.
На месте событий находятся также агенты ФБР, они помогают местной полиции, сообщило бюро в своем твиттере.
Инцидент случился в центре Луисвилла рядом с бейсбольным стадионом Луисвилл Слаггер Филд.