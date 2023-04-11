Почему социалисты Молдовы уходят в движение беглого олигарха

Изменится ли левый политический фланг Молдовы?

В социальном плане правые и левые партии в Молдове мало чем отличаются друг от друга, так что отличие по этому признаку, скорее, условное, говорит директор Института эффективной политики, политолог Виталий Андриевский. Реально деление геополитическое - на проевропейские и пророссийские партии: проевропейские считаются правыми, а пророссийские - левыми. Для левых сейчас важно, кого поддержит Москва, поэтому ПСРМ и Илан Шор борются за поддержку Кремля. До вторжения России в Украину электоральная база левых держалась на уровне около 30 процентов.

Глава кишиневского аналитического центра "Balcan-Centre" Сергей Манастырлы считает, что Илан Шор дробит и уничтожает крупнейшую оппозиционную партию, имеющую связи в России, и это выгодно находящейся у власти PAS. К осени оппозиция в Молдове "будет выглядеть не так, как сейчас", уверен политолог.

С тем, что левый политический фланг может глобально измениться, согласен и Виталий Андриевский - ведь от ПСРМ к Шору уходят и члены молодежных политических организаций, и советники примаров (мэров городов и поселков - Ред.) местных уровней. Политолог опасается, что партия социалистов начнет просто "сыпаться из-за массового перебежничества и отсутствия лидера".