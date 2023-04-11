Вт, 11.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Из-за санкций самолет "Аэрофлота" отправили на техобслуживание в Иран

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" Фото: Savvapanf Photo/Shutterstock

Российская национальная авиакомпания "Аэрофлот" впервые отправила самолет на техническое обслуживание в Иран. Об этом сообщают два источника, информацию также подтверждает представитель "Аэрофлота", пишет издание The Insider со ссылкой на РБК.

Самолет Airbus A330-330 с регистрационным номером RA-73700 5 апреля вылетел в Тегеран, где его отремонтируют специалисты иранского перевозчика Mahan Air. Источники сообщили, что компания обсуждала эту возможность в течение нескольких месяцев.

Шасси самолета прошло техническое обслуживание. Ранее для этой цели компания использовала других поставщиков услуг, в частности HACEO из Гонконга.

31 марта глава российского Минтранса Виталий Савальев сообщил, что в настоящее время в РФ насчитывается более 200 сертифицированных организаций, осуществляющих техническое обслуживание воздушных судов.

Из-за санкций в Россию больше не поставляются самолеты Boeing и Airbus. По этой причине российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить необходимое количество запчастей, которые уже нельзя приобрести за границей.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх