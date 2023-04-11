Из-за санкций самолет "Аэрофлота" отправили на техобслуживание в Иран

Самолет Airbus A330-330 с регистрационным номером RA-73700 5 апреля вылетел в Тегеран, где его отремонтируют специалисты иранского перевозчика Mahan Air. Источники сообщили, что компания обсуждала эту возможность в течение нескольких месяцев.

Шасси самолета прошло техническое обслуживание. Ранее для этой цели компания использовала других поставщиков услуг, в частности HACEO из Гонконга.

31 марта глава российского Минтранса Виталий Савальев сообщил, что в настоящее время в РФ насчитывается более 200 сертифицированных организаций, осуществляющих техническое обслуживание воздушных судов.

Из-за санкций в Россию больше не поставляются самолеты Boeing и Airbus. По этой причине российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить необходимое количество запчастей, которые уже нельзя приобрести за границей.