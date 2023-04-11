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Фото, видео ⟩ В РФ активизировался вулкан Шивелуч. Извержение угрожает авиации

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Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, Россия
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, Россия Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Извержение вулкана Шивелуч на российской Камчатке угрожает воздушному движению. Перед этим последнее сильное извержение вулкана произошло в 2007 году, сообщает издание Deutsche Welle.

Группа реагирования на извержение вулкана сообщила, что Шивелуч выбрасывает в воздух вулканический пепел и создавая повышенную угрозу для воздушного движения.

Облако вулканического пепла после извержения двинулось на запад и юг. Российские СМИ указывают, что оно продолжает увеличиваться.

Telegram-канал "Подъем" пишет, что на Камчатке из-за извержения Шивелуча прошел сильнейший за 60 лет пеплопад. В Усть-Камчатском районе закрыты школы и перекрыты дороги, жителям раздали респираторы и посоветовали не покидать жилища. Облако пепла распространилось на 500 км и может достичь Петропавловска-Камчатского.

Активные периоды Шивелуча были констатированы в 1981-1982-м годах, а также с 1993-го по 1995-й. Последнее извержение, отмеченное как катастрофическое, произошло в ноябре 1964 года.

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