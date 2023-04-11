Фото, видео ⟩ В РФ активизировался вулкан Шивелуч. Извержение угрожает авиации

Группа реагирования на извержение вулкана сообщила, что Шивелуч выбрасывает в воздух вулканический пепел и создавая повышенную угрозу для воздушного движения.

An eruption of the Shiveluch volcano began in Kamchatka, Russia . There was an ash emission for 20 km, several villages were covered by an ash cloud. The highest air hazard code has been declared - social networks pic.twitter.com/Sxd6I9snxj — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) April 10, 2023

Облако вулканического пепла после извержения двинулось на запад и юг. Российские СМИ указывают, что оно продолжает увеличиваться.

The strongest ashfall in 60 years occurred in #Kamchatka due to the eruption of the Shiveluch volcano.



The thickness of the layer of volcanic ash in four hours reached 8.5 cm. pic.twitter.com/n4FgDS7V4B — NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2023

Telegram-канал "Подъем" пишет, что на Камчатке из-за извержения Шивелуча прошел сильнейший за 60 лет пеплопад. В Усть-Камчатском районе закрыты школы и перекрыты дороги, жителям раздали респираторы и посоветовали не покидать жилища. Облако пепла распространилось на 500 км и может достичь Петропавловска-Камчатского.

Активные периоды Шивелуча были констатированы в 1981-1982-м годах, а также с 1993-го по 1995-й. Последнее извержение, отмеченное как катастрофическое, произошло в ноябре 1964 года.