СМИ: Египет планировал тайно поставлять ракеты России

Газета сообщает, что в секретном документе, датированным 17 февраля, пересказываются якобы произошедшие переговоры между президентом Египта и высшими чинами армии Египта, а также упоминаются планы о поставке артиллерийских снарядов и пороха России. Согласно документу президент Египта поручил должностным лицам держать в тайне производство и отправку ракет, "чтобы избежать проблем с Западом".

Как сообщалось 8 апреля, в социальных сетях появились подозрительные секретные военные документы США, сообщают СМИ. В них снова содержится информация об украинских военнослужащих, но часть документов относится к другим регионам мира.

Власти Египта журналистам сообщили, что соблюдают позицию о невмешательстве в войну в Украине и призывают все стороны сложить оружие. Представитель правительства США, который хотел остаться анонимным, сказал, что план доставки не был осуществлен.