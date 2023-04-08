В сеть просочились новые секретные документы США

СМИ сообщают, что в Интернете появились новые документы, содержащие военные тайны США об Украине, Китае и Ближнем Востоке. По данным New York Times, более 100 секретных документов, размещенных в Twitter в пятницу (по местному времени), также содержали информацию об ослаблении возможностей ПВО Украины.

Судя по всему, документы поступили от военных и спецслужб США, пишет Wall Street Journal (WSJ). Пентагон расследует этот вопрос, сообщила WSJ пресс-секретарь Министерства обороны США. То же самое касается службы внешней разведки ЦРУ.

Такое же заявление сделал Пентагон в четверг, 6 апреля, когда стало известно об обнародовании аналогичных секретных документов о подготовке Украины к военному наступлению против России. Как сообщает The New York Times, представитель американской разведки назвал находки "кошмаром для стран "Пяти глаз"". Этот термин характеризует разведывательное сотрудничество между пятью странами - США, Великобританией, Австралией, Новой Зеландией и Канадой.

The New York Times сообщила, что в рядах национальной безопасности интересуются, сколько секретной информации просочилось, и делает все возможное, чтобы раскрыть источники утечек. Помимо информации об Украине, в недавно обнародованных документах также содержались секретные данные о Китае, военной обстановке в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и терроризме.