Жителей призывают выйти на борьбу с борщевиком

Десять самоуправлений

призывают жителей присоединиться к борьбе с этим инвазивным растением и очистить от него общественные территории во время Большого субботника 22 апреля.

В Латвию борщевик был завезен с Кавказа с целью заготовки кормов для скота.

Хотя от идеи использовать его для кормов довольно быстро отказались, поскольку борщевик придавал молоку и мясу привкус аниса, вместо того чтобы искоренить растение, ему позволили распространиться.

Больше всего борщевик распространен в Мадонском крае - на площади 1600 га, что составляет 16% всех территорий в стране, на которых он произрастает.

Как рассказала специалист самоуправления по вопросам окружающей среды и энергетики Лелде Целминя, самоуправление заключило договор на обработку 64 гектаров земли, включая обочины дорог и канавы, с поставщиками услуг по борьбе с борщевиком, и владельцы земли могут обращаться к ним, если не справляются своими силами.

Правила Кабинета министров предусматривают, что владелец земли несет ответственность за искоренение борщевика на своей территории, а за невыполнение этого требования грозит штраф в размере до 350 евро для физических лиц и до 1400 евро для юридических лиц.