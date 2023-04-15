Последствия дезинформации РФ: истории украинцев из оккупированных регионов

Светлана Новикова

Другая волонтерка из Мариуполя, Светлана Новикова (52 года), сотрудница банка, описала историю изменения ее личной политической позиции на фоне войны.

Светлана Новикова. Фото: Частный архив.

Светлана: "Когда это случилось (24.02.2022), мои друзья позвали меня к себе в Россию. Они уехали туда в 2015 году, когда под обстрел попало их село. Я отказалась, и никак не могла понять свою подругу. Она всю жизнь прожила в Украине, она отсюда родом, никогда никуда не выезжала. И за эти 8 лет, которые она живет в России, она стала пророссийской…

Когда они уезжали из Украины, у них было много кредитов. Я думаю, финансовая проблема так на них повлияла. Там они снова стали финансово чистыми перед страной. Для нее это стало облегчением. Дом продали, приехали туда с ресурсами.

Я заблокировала практически все подобные контакты. Кроме одного, из Крыма. В марте 2022 года я общалась с родственницей, которая живет в Крыму. Она говорит мне: "Все наладится". Я отвечаю: "Что наладится? У меня все хорошо было. Зачем мне "все" когда-то, если у меня все хорошо было сейчас?".

Когда мы эвакуировались из Мариуполя в апреле 2022 года, я написала ей, что мы живы, все хорошо. И она мне ответила: "Все нормально, не переживай. Кадыров к зиме Мариуполь восстановит". Ну, и все… Я заблокировала и ее, прекратила общение.