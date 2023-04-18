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Видео ⟩ Смотрите самые яркие моменты нового эпизода шоу "Латвия для весёлых"

rus.tvnet.lv Саша Пилат Viktors Devjatovs Елена Фещенко (Савейко) Лиана Епифанова
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В ожидании нового эпизода викторины RUS TVNET "Латвия для весёлых" предлагаем посмотреть самые яркие моменты съёмок. Сам выпуск - уже завтра, 19 апреля, на RUS TVNET. Не пропустите!

RUS TVNET собрал латвийских комиков, блогеров, музыкантов и журналистов, чтобы "посоревноваться" в самых разных вопросах о нашей стране. 

Участники новой игры "Латвия для весёлых":

  • Фэшн-блогер Денис Шевелёв и певец, финалист шоу "Голос. Дети" (2015) и X Faktors (2021) Эдуард Редико.
Денис Шевелёв и Эдуард Редико
Денис Шевелёв и Эдуард Редико Фото: Jānis Škapars/ RUS TVNET

  • Журналист, стендап-комик Алёна Борисова и cтендап-комик, руководитель движения Riga Stand Up Антон Герасимов.

Алёна Борисова и Антон Герасимов
Алёна Борисова и Антон Герасимов Фото: Jānis Škapars/ RUS TVNET
  • Тиктокер Максим Шейнин и блогер Стас Давыдов.
Максим Шейнин и Стас Давыдов
Максим Шейнин и Стас Давыдов Фото: Jānis Škapars/ RUS TVNET

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