Видео ⟩ Смотрите самые яркие моменты нового эпизода шоу "Латвия для весёлых"

В ожидании нового эпизода викторины RUS TVNET "Латвия для весёлых" предлагаем посмотреть самые яркие моменты съёмок. Сам выпуск - уже завтра, 19 апреля, на RUS TVNET. Не пропустите!
RUS TVNET собрал латвийских комиков, блогеров, музыкантов и журналистов, чтобы "посоревноваться" в самых разных вопросах о нашей стране.
Участники новой игры "Латвия для весёлых":
- Фэшн-блогер Денис Шевелёв и певец, финалист шоу "Голос. Дети" (2015) и X Faktors (2021) Эдуард Редико.
Журналист, стендап-комик Алёна Борисова и cтендап-комик, руководитель движения Riga Stand Up Антон Герасимов.
- Тиктокер Максим Шейнин и блогер Стас Давыдов.
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