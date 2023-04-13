Пиленс: если бы Россия не напала на Украину, не участвовал бы в активной политике

Пиленс согласился бороться за пост президента страны. По его мнению, было честно не участвовать в выборах в 14-й Сейм, но фактически только рекламировать "Объединенный список", который, по его словам, не возник бы, если бы не началась война.

"Я бы не участвовал в политике и продолжал бы заниматься предпринимательской деятельностью. Но времена меняются, наша ответственность запрашивается, поэтому мною было принято решение активно участвовать в формировании "Объединенного списка", стартовать в дебатах кандидатов на должность премьер-министра и помогать "Объединенному списку" участвовать в формировании другой политики в Латвии, которая гораздо больше соответствует геополитической ситуации, вызовам народного хозяйства и надеждам, которые ждут граждане Латвии", - сказал Пиленс.

На вопрос о том, нельзя ли решать проблемы и со стула депутата Сейма, он ответил, что даже согласие баллотироваться на пост президента страны означает "отложить в сторону все, сделанное за последние 35 лет". Изменить политику Латвии он готов с должности президента страны.

"Возможно, что без вызванной Россией войны в Украине [..] я не пошел бы в политику, потому что вопросы хозяйственной деятельности можно решить, также своим примером показывая, что можно сделать лучше", - сказал политик, подчеркивая, что как риски экономической отсталости, так и демографические риски, и риски региональной политики заставили его взглянуть на всю проблематику по-другому и занять другую позицию в отношении активного участия в политике.

Как сообщалось, во вторник предприниматель и основатель "Объединенного списка" Улдис Пиленс заявил, что решил баллотироваться на пост президента Латвии. Пиленс пояснил, что решение было принято после тщательных раздумий. Именно поэтому на это ушло так много времени, хотя спекуляции о его кандидатуре ходили давно.

Выборы президента Латвии в Сейме пройдут 31 мая.