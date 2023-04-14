Путин подписал закон о вручении повесток в армию в электронном виде

Для уклонистов предусмотрено несколько, как их назвали депутаты, "обеспечительных мер". С того дня, когда повестка в соответствии с законом считается врученной, призывнику запрещен выезд из страны. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее появления в личном кабинете "Госуслуг".

После того, как повестка будет считаться врученной, военнообязанному запрещается выезд из страны до тех пор, пока он не явится в военкомат.

Закон также предполагает создание цифрового реестра воинского учета, ведением которого займутся военные комиссариаты.

Там будут храниться личные данные военнообязанного, в том числе место жительства и место пребывания, место работы, сведения о состоянии здоровья и другие данные.

"Уклониста" также могут лишить права управлять автомобилем, регистрировать недвижимость и брать кредиты.