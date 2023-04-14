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Путин подписал закон о вручении повесток в армию в электронном виде

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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: picture alliance / SvenSimon-TheKremlinMoscow

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому бумажная и электронная повестки будут иметь одинаковую юридическую силу. Также будет создан реестр военнообязанных и закроются границы для "уклонистов". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Для уклонистов предусмотрено несколько, как их назвали депутаты, "обеспечительных мер". С того дня, когда повестка в соответствии с законом считается врученной, призывнику запрещен выезд из страны. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее появления в личном кабинете "Госуслуг".

После того, как повестка будет считаться врученной, военнообязанному запрещается выезд из страны до тех пор, пока он не явится в военкомат.

Закон также предполагает создание цифрового реестра воинского учета, ведением которого займутся военные комиссариаты.

Там будут храниться личные данные военнообязанного, в том числе место жительства и место пребывания, место работы, сведения о состоянии здоровья и другие данные. 

"Уклониста" также могут лишить права управлять автомобилем, регистрировать недвижимость и брать кредиты.

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