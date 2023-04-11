Госдума одобрила вручение повесток в армию в электронном виде. Что теперь будет грозить уклонистам?

После этого в течение суток призывнику направят в личный кабинет на "Госуслугах" предупреждение о том, что в случае неявки в военкомат в течение 20 дней в отношении него начнут действовать обеспечительные меры. Среди них: запрет на регистрацию ИП и самозанятости, на регистрацию транспортного средства и управление им, на получение кредита.

По словам Картаполова, введенные изменения распространяются на всех военнообязанных, а не только на срочников. Депутат уверяет, что на весенний призыв эти нормы распространяться не будут.

Впрочем, на прошлой неделе, когда Госдума неожиданно решила вернуть этот законопроект из третьего во второе чтение, все тот же Андрей Картополов заявлял, что это необходимо лишь для изменения срока его вступления в силу.

В конце марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления российского Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявлял, что "поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде".

Он уточнял тогда, что "в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток", хотя по его словам, в России уже создана единая электронная база данных, к которой имеют доступ районные военкоматы.

Какие еще изменения предусмотрены в законе

Принятые Госдумой поправки предусматривают и другие изменения системы оповещения о призыве. Парламентарии собирались ввести их еще год назад.