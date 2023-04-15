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Дело прокремлевского активиста Линдермана начнут рассматривать в конце мая

rus.tvnet.lv/LETA
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Владимир Линдерман
Владимир Линдерман Фото: Edijs Pālens/LETA

Рассмотрение уголовного дела прокремлевского активиста Владимира Линдермана за прославление войны России в Украине начнется в Рижском городском суде в Латгальском предместье 23 мая, сообщили агентству LETA в суде.

Не называя имени лица, в прокуратуре агентству LETA сообщили, что прокремлевский активист

обвиняется в целенаправленном оправдании и прославлении войны России в Украине, а также в действиях, направленных на разжигание национальной розни между жителями Латвии разных национальностей.

Согласно обвинению, летом прошлого года обвиняемый целенаправленно и систематически распространял сообщения, отвечающие интересам Кремля, выражающие поддержку военной мощи России, а также прославляющие Россию. Эти посты были доступны в интернете неограниченному кругу лиц.

Обвиняемый публиковал такой контент на протяжении нескольких месяцев, тем самым укрепляя веру аудитории в правоту действий России.

Как сообщила агентству LETA адвокат Линдермана Елена Квятковская, ее клиент не признает себя виновным.

В июне суд поместил Линдермана под стражу, но позже его отпустили под залог в размере 6000 евро. Служба госбезопасности наложила дополнительные ограничения - запрет на свидания и переписку с различными лицами.

Линдерман ранее уже задерживался. В 2018 году его задержали в связи с организованным Русским союзом Латвии митингом против постепенного перехода на латышский язык обучения в общеобразовательных учреждениях. Позже уголовный процесс был прекращен, но из-за прокремлевской позиции Линдермана он уже несколько лет находится под в поле зрения спецслужб.

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