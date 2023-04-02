Два помощника Жданок, Линдерман и другие. Дело о нарушении санкций в суде

Среди тех, кто уже находится под следствием, несколько авторов сайтов Sputnik и Baltnews: Владимир Линдерман, для которого это очередное уголовное дело; коллега Яковлева - помощник Жданок Андрей Солопенко; фотограф Сергей Мелконов; журналисты Алла Березовская, Елена Кириллова, Владимир Дорофеев, Александр Малнач, Андрей Татарчук и Людмила Прибыльская.

С обвинением не согласен почти никто из подсудимых, в том числе и Прибыльская: "Я никогда ничего не писала для Baltnews, может, для Sputnik. Но это не возбраняется - это моя журналистская работа. (...)

Я не хочу комментировать этот вопрос с точки зрения денег. Любая работа должна быть компенсирована, и в этом плане нет никакого преступления".

С другой стороны, бывший редактор Baltnews Яковлев признался, что находится не в Латвии. Сначала он согласился на дистанционное интервью, но позже отказался и прислал свое мнение в письменном виде.

"Мой адвокат не рекомендовал мне давать комментарии до суда. Что касается мнения коллег, то они уполномочили меня высказать следующую позицию: "Этот процесс, на наш взгляд, является абсурдным и политически мотивированным. Он инспирирован с целью неоправданного ограничения свободы слова, запугивания журналистов. Это также еще один шаг к запугиванию латвийской общественности. Мы верим, что суды будут руководствоваться правовыми аргументами, а не принимать решения, основанные на принципах "политической целесообразности", - пишет Яковлев.