Два помощника Жданок, Линдерман и другие. Дело о нарушении санкций в суде

Начиная с апреля в нескольких судах Риги ожидается рассмотрение дел по обвинению в нарушении санкций Европейского союза (ЕС). Обвиняются ряд авторов, которые публиковали материалы на сайтах Sputnik и Baltnews медиахолдинга "Россия сегодня" до того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине. По данным программы Латвийского телевидения De Facto, первоначальное дело было разделено на несколько судебных процессов. В общей сложности обвинения предъявлены 14 лицам.
Среди подсудимых - бывший главный редактор Baltnews Андрей Яковлев, Владимир Линдерман, также обвиняемый по другому делу, несколько активистов партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) и другие носители идей "русского мира".
Самая распространенная позиция защиты подсудимых заключается в том, что они не заключали контракты с главой российского пропагандистского канала Дмитрием Киселевым, а лишь писали для порталов, которые не вошли в санкционные списки.
Однако прокуратура считает, что таким образом они косвенно предоставляли экономические ресурсы гендиректору агентства "Россия сегодня", тем самым нарушая санкции ЕС.
В начале февраля в Москве в пресс-центре "России сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная документальному фильму "Забыть латышского снайпера" латвийского журналиста Яковлева. В мероприятии принял участие уроженец Риги Андрей Стариков, который в настоящее время является главным редактором агентства Baltnews, входящего в состав российской провластной медиагруппы "Россия сегодня".
Он похвалил автора фильма и за другое: "Многим известно дело 14 латвийских журналистов, которые хотя и не находятся в тюрьме, но обвиняются в уголовном преступлении и ожидают суда. Один из этих журналистов - автор фильма Андрей Яковлев, так что это вдвойне смелый поступок".
Изначально фильм задумывался как дань уважения герою Советского Союза, снайперу Второй мировой войны Янису Вилхелмсу и был снят в сотрудничестве с "Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом", учрежденным российскими властями. Об этом говорится и в титрах фильма, опубликованных на YouTube, а также сам режиссер Яковлев сказал об этом на пресс-конференции.
В фильме оплакивается "украинизация" Латвии и снос советских памятников, но в нем нет места для интервью с ветеранами.
Яковлев объяснил это так: "Фильм пришлось сократить. Сначала он шел больше часа, а ветеранов уже не было. Но в первую очередь, конечно, это связано с тем, что в 2022 году события стали развиваться так быстро, одно решение за другим...
Я обратился в фонд в марте, но потом были приняты все решения о сносе памятников, затем памятники начали защищать, потом перемещать... В общем, оставаться в рамках первоначального сценария было уже невозможно".
Яковлев также является помощником депутата Европейского парламента (ЕП) Татьяны Жданок. В его последнем фильме Жданок и другие представители РСЛ посещают прокремлевских ирландских евродепутатов Клэр Дейли и Мика Уоллеса, а также Линдермана, самопровозглашенного публициста и общественного активиста.
Фильм должен был быть показан на российском федеральном телеканале "Россия 24", который заблокирован в Латвии, однако федеральное агентство "Россотрудничество" находится в санкционном списке ЕС с лета прошлого года. При этом в переписке с De Facto Яковлев не проявляет беспокойства относительно того, что ему может грозить еще один уголовный процесс в связи с фильмом и посвященной ему пресс-конференцией.
С осени 2021 года Яковлеву уже предъявлено обвинение за нарушение международных санкций. Об этом сообщает портал Baltnews. Яковлев когда-то был главным редактором его латышской версии. Его обвиняют в том, что он предоставил экономический ресурс, а именно массовую информацию, агентству "Россия сегодня", генеральным директором которого является Киселев, включенный в санкционный список ЕС.
Мадара Грике, прокурор прокуратуры Рижского окружного суда, поясняет: "По сути, регистрация СМИ - это тоже способ предоставления экономического ресурса в распоряжение ведомства Российской Федерации. Поэтому этот момент там инкриминируется".
Грике предъявила обвинения еще 13 лицам в связи с обходом санкций против Киселева и направила их дела в суд. Первые судебные заседания ожидаются уже в этом месяце. Хотя изначально все 14 человек находились в одном процессе, в прошлом году прокурор разделила дела в отношении каждого из них.
"Мы должны были оценить, действительно ли 14 человек в одном процессе - это процессуально экономично, учитывая, что у каждого человека, по сути, свое независимое обвинение? Однако при том, что это одна статья и схожие преступления или, скажем, характер преступных деяний очень похож, у каждого был свой период времени, свои обязанности, свои контракты, публикации или полученное вознаграждение", - указала прокурор.
Несмотря на то, что РСЛ организовывал различные мероприятия и конференции в защиту подозреваемых по делу, не все 14 имен подсудимых ранее были публично известны, а некоторые стали известны только сейчас.
Среди тех, кто уже находится под следствием, несколько авторов сайтов Sputnik и Baltnews: Владимир Линдерман, для которого это очередное уголовное дело; коллега Яковлева - помощник Жданок Андрей Солопенко; фотограф Сергей Мелконов; журналисты Алла Березовская, Елена Кириллова, Владимир Дорофеев, Александр Малнач, Андрей Татарчук и Людмила Прибыльская.
С обвинением не согласен почти никто из подсудимых, в том числе и Прибыльская: "Я никогда ничего не писала для Baltnews, может, для Sputnik. Но это не возбраняется - это моя журналистская работа. (...)
Я не хочу комментировать этот вопрос с точки зрения денег. Любая работа должна быть компенсирована, и в этом плане нет никакого преступления".
С другой стороны, бывший редактор Baltnews Яковлев признался, что находится не в Латвии. Сначала он согласился на дистанционное интервью, но позже отказался и прислал свое мнение в письменном виде.
"Мой адвокат не рекомендовал мне давать комментарии до суда. Что касается мнения коллег, то они уполномочили меня высказать следующую позицию: "Этот процесс, на наш взгляд, является абсурдным и политически мотивированным. Он инспирирован с целью неоправданного ограничения свободы слова, запугивания журналистов. Это также еще один шаг к запугиванию латвийской общественности. Мы верим, что суды будут руководствоваться правовыми аргументами, а не принимать решения, основанные на принципах "политической целесообразности", - пишет Яковлев.
Прокурор Грике говорит, что общая позиция подсудимых заключается в том, что европейские санкции после присоединения Крыма к России были направлены не против "России сегодня", а только против ее гендиректора Киселева, который был включен в санкционный список в 2015 году, но некоторые говорят, что ничего не знают о санкционных списках.
Однако действия подсудимых показывают, что у них действительно были опасения по поводу своего сотрудничества с российским медиахолдингом.
"В тот момент, когда кредитные организации запретили этим лицам получать деньги напрямую, потому что вознаграждения поступали непосредственно от "России сегодня", был подписан дополнительный договор, чтобы обойти это. Была привлечена совершенно другая компания для продолжения работы. А потом, когда это запретили, была организована поездка в Калининградскую область, чтобы открыть там банковский счет и потом получить карты", - сказала прокурор.
Таким образом, по мнению прокурора, подсудимые сделали все, чтобы иметь возможность продолжать работать в интересах "России сегодня". В целом полученные суммы были немалыми.
"Вознаграждение было ниже, скажем, для техника или переводчика,
но оно варьировалось от нескольких тысяч до 60 тысяч [на человека]. Надо понимать, что некоторые люди занимались этим на протяжении не одного года.
В любом случае Российская Федерация не жалеет денег на эти мероприятия", - заявила Грике.
Следует отметить, что дело было возбуждено и обвинения были предъявлены еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Однако передача установила, что некоторые из авторов продолжали сотрудничать с холдингом "Россия сегодня" даже после начала войны.
Депутат Европарламента Жданок на просьбу прокомментировать обвинения в адрес двух своих помощников заявила, что на этой неделе на заседании Европарламента в ходе дебатов о верховенстве закона она упомянула тот факт, что в Латвии преследуют 14 журналистов за их статьи. Когда было указано, что обвинения касаются нарушения санкций, Жданок сказала, что у нее нет времени на интервью и она не скажет ничего больше, чем сказала с трибуны.
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