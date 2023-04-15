В документах Пентагона, в утечке которых подозревается арестованный в США Джек Тейшейра, война в Украине занимает центральное место.
"Представляете реакцию Запада, если бы это произошло в Украине?" Как реагирует Киев на утечки из Пентагона
Речь идет прежде всего о военной помощи стран Запада, в том числе поставках оружия и обучении военных. Но есть там и откровения о мрачных оценках войны официальными лицами в США, которые до этого обсуждались лишь в частном порядке.
И время этих утечек тоже не лучшее для Киева. Ожидается, что украинские военные начнут контрнаступление в ближайшие недели. Оно может стать решающим этапом в войне, продолжающейся уже год и два месяца и унесшей десятки тысяч жизней. Уровень тревожности таков, что Министерство обороны призвало людей перестать обсуждать планы наступления.
В одном из документов, процитированном газетой Washington Post, говорится, что у украинской армии есть проблемы с накоплением войск, техники и боеприпасов и ее контрнаступление может не достичь своих первоначальных целей. В документе также отмечается, что на оккупированных Россией территориях можно добиться лишь незначительных территориальных успехов.
Радоваться тут нечему, но и удивительного ничего нет.
Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сказал Би-би-си, что проблемы, с которыми сталкивается армия, были известны давно, и то, что они стали достоянием гласности, не повлияет на отношения с США.
"[Утечки] не главная проблема. Проблема в том, что происходит на передовой, -сказал он. - Решение предоставить оружие не означает, что оно сразу же попадет на передовую. На это уходят недели, а иногда и месяцы".
В течение нескольких месяцев президент Владимир Зеленский не раз открыто говорил о нехватке боеприпасов и оружия; другие неоднократно жаловались на задержки в доставке помощи, обещанной западными странами, в то время как украинская армия испытывает проблемы с мобилизацией новых войск.
Крупные территориальные успехи для Украины на поле боя, несомненно, поднимут моральный дух, а также могут способствовать усилиям в получении дополнительной военной поддержки. А неудача может привести к давлению на Киев, чтобы склонить его к мысли о переговорах с Москвой.
Лишь немногие украинские официальные лица публично отреагировали на утечки, и эти разоблачения не получили широкого освещения в украинских СМИ.
Алексей Данилов, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что утечки не повлияли на планы военных, поскольку "все будет решаться в последний момент".
"Все домыслы о планах украинских военных, - сказал он, - в частности относительно контрнаступления, абсолютно беспочвенны".
На этой неделе, после обнаружения утечки, представители администрации Байдена попытались заверить своих союзников в Киеве в неизменной поддержке. Министр обороны Ллойд Остин заявил, что украинские военные обладают "большим потенциалом, который им необходим, чтобы продолжать добиваться успехов".
Важно отметить, что в утечках пока нет ничего о планах Украины относительно широко обсуждаемого контрнаступления.
В документах, датированных февралем и мартом, раскрываются сроки обучения украинских армейских бригад, дается подробная информация о танках, бронетранспортерах и артиллерийских орудиях, предоставляемых западными странами, а также выражаются опасения, что у Киева могут закончиться ракеты, критически необходимые для жизненно важной системы ПВО.
Линия фронта практически не изменилась с тех пор, как Украина в ноябре отвоевала Херсон, а почти пятая часть страны по-прежнему оккупирована. Большая часть недавних боев велась на востоке, прежде всего вокруг Бахмута, где многомесячное противостояние привело к разрушению большой части города и тяжелым потерям с обеих сторон.
На спутниковых снимках с юга страны видно, что российские войска укрепляют свои позиции, в том числе в районах вокруг Мелитополя, который многие рассматривают как главное направление украинского контрнаступления.
Между тем в России заместитель министра иностранных дел предположил, что документы, появившиеся в сети, могут быть преднамеренной утечкой информации из США, направленной на введение Москвы в заблуждение в рамках "гибридной войны".
Главный подозреваемый, Джек Тейшейра, младший сотрудник разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США штата Массачусетс, обвиняется в несанкционированном изъятии и хранении секретных документов, а также в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне.
Высокопоставленный украинский чиновник, говоривший анонимно, назвал "безумием" то, что сотрудники такого низкого ранга имеют доступ к столь секретной информации.
"Вы представляете реакцию наших западных партнеров, если бы это произошло в Украине?"- посетовал он.