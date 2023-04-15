"Представляете реакцию Запада, если бы это произошло в Украине?" Как реагирует Киев на утечки из Пентагона

Радоваться тут нечему, но и удивительного ничего нет.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сказал Би-би-си, что проблемы, с которыми сталкивается армия, были известны давно, и то, что они стали достоянием гласности, не повлияет на отношения с США.

"[Утечки] не главная проблема. Проблема в том, что происходит на передовой, -сказал он. - Решение предоставить оружие не означает, что оно сразу же попадет на передовую. На это уходят недели, а иногда и месяцы".

Украина полагается на поставки вооружений из стран Запада Фото: Getty Images

В течение нескольких месяцев президент Владимир Зеленский не раз открыто говорил о нехватке боеприпасов и оружия; другие неоднократно жаловались на задержки в доставке помощи, обещанной западными странами, в то время как украинская армия испытывает проблемы с мобилизацией новых войск.

Крупные территориальные успехи для Украины на поле боя, несомненно, поднимут моральный дух, а также могут способствовать усилиям в получении дополнительной военной поддержки. А неудача может привести к давлению на Киев, чтобы склонить его к мысли о переговорах с Москвой.

Лишь немногие украинские официальные лица публично отреагировали на утечки, и эти разоблачения не получили широкого освещения в украинских СМИ.

Алексей Данилов, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что утечки не повлияли на планы военных, поскольку "все будет решаться в последний момент".