В Судане начались бои между враждующими силовыми структурами. Над столицей летают истребители

Бои между враждующими сторонами происходят по всему городу Фото: Getty Images

Военные захватили власть в Судане в 2021 году и продолжают ее удерживать до сих пор.

Они заявляют о стремлении в конечном итоге передать власть гражданскому правительству, но камнем преткновения стали сроки интеграции Сил быстрой поддержки в вооруженные силы. Силы быстрой поддержки считают, что это следует отложить на 10 лет, в армии настаивают на сроке в два года.

Генерал Бурхан выразил готовность к переговорам со своим номинальным заместителем, генералом Дагало, чтобы разрешить этот спор.

Генерал Мохамед Хамдан Дагало возглавляет Силы быстрой поддержки Фото: Reuters

К этому также призывали западные страны и региональные лидеры.

Американский посол в Хартуме Джон Годфри написал в твиттере, что проснулся от звуков стрельбы и сейчас находится в укрытии в посольстве вместе с другими дипломатами, "так же, как суданцы в Хартуме и других местах". "Срочно призываю старших военачальников прекратить боевые действия", - написал Годфри.

Нада Ванни, независимая исследовательница, живущая недалеко от хартумского аэропорта, в эфире Би-би-си рассказала, что с самого утра она проснулась от звуков выстрелов - причем не только стрелкового оружия, но и артиллерии. "Это было похоже и на тяжелую артиллерию, и на выстрелы. Сначала виден дым, густой дым, и очень хорошо слышно, кажется, что это тяжелая техника", - сказала она. Выстрелы и взрывы были слышны и во время разговора с ней.