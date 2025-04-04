Четверо из Салиены - трудолюбивые и отзывчивые. Умерли после "посиделок"

В магазин заходит молодой мужчина в рабочей одежде. Это Вячеслав, которому после смерти мамы и ее супруга волость помогла устроиться на работу в школу дворником. Сначала мужчина неразговорчив, боится, что его снимут и выставят в плохом свете. Он говорит, что мама была хорошей, теперь ее не хватает, но у него нет времени - нужно заботиться о дочерях. Жена его и детей бросила, ушла к другому. "Нет, мне ничего не надо", - говорит он, так и не поднимая глаз, когда я говорю о помощи. Есть большая семья, родственников много, справятся сами.