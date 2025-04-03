Главное за 3 апреля Задержание главы Екабпилсского края, протест за права трансперсон и тарифы от Трампа

Пока мир и Латвия реагируют на введенные Дональдом Трампом тарифы, в Литве почтили память четырех погибших американских солдат. У Сейма прошел протест за права транс-персон, а главу Елгавского края задержал KNAB, отпустив через несколько часов. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по поручению Европейской прокуратуры (EPPO) в четверг провело обыски и задержало пять человек, в том числе руководителя Екабпилсского края Райвиса Рагайниса, других должностных лиц и представителей частных предприятий, в связи с расследованием нарушений в строительстве противопаводковой дамбы стоимостью 16,9 млн евро с софинансированием Европейского союза, говорится в заявлении EPPO для прессы.
Мэр Екабпилса Райвис Рагайнис освобожден после завершения уголовно-процессуальных действий в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и вернулся к выполнению своих обязанностей главы самоуправления.
Утром в четверг, 3 апреля, у Сейма прошел поющий протест, в ходе которого несколько десятков человек выступали за права трансперсон в Латвии, сообщает TVNET.
Перечисление денежных средств для выплаты в Латвии пенсий российским гражданам не подпадает под санкции, заявила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.
Прямое влияние введенных президентом США Дональдом Трампом тарифов на импорт товаров на экономику Латвии будет небольшим, однако торговые войны снизят мировой спрос, заявил агентству LETA экономист Банка Латвии Матисс Мирошников.
За рубежом:
Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 10% на все товары, ввозимые из-за рубежа. Для многих стран их размер оказался даже выше: для Китая - 34%, для государств ЕС - 20%. Россия в перечне не упомянута.
Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении новых пошлин на импорт из зарубежных стран, включая важнейших торговых партнеров США, что вызвало резкую реакцию со стороны этих стран, сообщает AFP.
В четверг в Вильнюсе прошла церемония прощания с американскими военнослужащими, погибшими на болоте у полигона в Пабраде.
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель диктатора Владимира Путина по инвестициям и экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Приговор Марин Ле Пен демонстрирует верховенство закона в действии, говорят эксперты по праву. Однако его возможные политические последствия вызывают опасения даже у критиков французского ультраправого политика.
Интересное чтиво:
Сейчас в латвийских поликлиниках очереди надрывно кашляющих людей, у некоторых из которых - микоплазменная пневмония, или микоплазменный бронхит. Однако со специфическими антибиотиками, которыми лечат Mycoplasma pneumoniae, в стране проблемы. Аптечные фармацевты рассказывают, что дефицит уже как минимум два месяца и нужные для лечения этого заболевания препараты надо "ловить". TVNET+ обратился за разъяснением ситуации к оптовикам и в Минздрав.
Первоначальные результаты микробиологических исследований могут свидетельствовать о вспышках инфекции E. coli из-за некоторых продуктов, возможна также комбинированная вспышка, когда один продукт загрязнен различными патогенами, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В течение месяца в Латвии сгорели три кафе - Smārdes krogs возле Тукумса, пиццерия Mamma Daba в Межапарке и Mezgls в Звейниекциемсе. Этим летом ни одно из них работать не будет, так как бюрократическое бремя после пожаров у предпринимателей слишком велико. Во-первых, чтобы снести сгоревшее здание, необходимо согласование проекта в стройуправе - нужно искать архитектора, проектировать. Пока это не сделано, владельцы должны продолжать платить повышенный налог на недвижимость за коммерческую площадь. Владелица здания Mezgla Иева Креслиня подсчитала, что на приведение здания в порядок нужно около 35 000 евро. Недвижимость не была застрахована. "Мы могли бы так много сделать сами, однако пока не можем. Кошмар!" - говорит Креслиня.
Балтийский оборонительный рубеж - это будущая совместная линия обороны Эстонии, Латвии и Литвы вдоль границ с Россией и Беларусью. Вскоре начнется его строительство: прототипы защитных бункеров выдержали испытания, сообщает Rus.Postimees.
13 марта 2025 года в возрасте 36 лет скончался латвийский спортсмен Матис Печа. В интервью TVNET+ Латвийская федерация силового троеборья рассказала больше о его спортивной карьере. Его друг Кристерс рассказал о Матисе за пределами спорта, а также подробнее о его смерти.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!