Главное за 3 апреля Задержание главы Екабпилсского края, протест за права трансперсон и тарифы от Трампа

В течение месяца в Латвии сгорели три кафе - Smārdes krogs возле Тукумса, пиццерия Mamma Daba в Межапарке и Mezgls в Звейниекциемсе. Этим летом ни одно из них работать не будет, так как бюрократическое бремя после пожаров у предпринимателей слишком велико. Во-первых, чтобы снести сгоревшее здание, необходимо согласование проекта в стройуправе - нужно искать архитектора, проектировать. Пока это не сделано, владельцы должны продолжать платить повышенный налог на недвижимость за коммерческую площадь. Владелица здания Mezgla Иева Креслиня подсчитала, что на приведение здания в порядок нужно около 35 000 евро. Недвижимость не была застрахована. "Мы могли бы так много сделать сами, однако пока не можем. Кошмар!" - говорит Креслиня.