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Главное за 3 апреля Задержание главы Екабпилсского края, протест за права трансперсон и тарифы от Трампа

Поющий протест за права трансперсон
Поющий протест за права трансперсон Фото: Edijs Pālens/LETA

Пока мир и Латвия реагируют на введенные Дональдом Трампом тарифы, в Литве почтили память четырех погибших американских солдат. У Сейма прошел протест за права транс-персон, а главу Елгавского края задержал KNAB, отпустив через несколько часов. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.

Новости Латвии:

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по поручению Европейской прокуратуры (EPPO) в четверг провело обыски и задержало пять человек, в том числе руководителя Екабпилсского края Райвиса Рагайниса, других должностных лиц и представителей частных предприятий, в связи с расследованием нарушений в строительстве противопаводковой дамбы стоимостью 16,9 млн евро с софинансированием Европейского союза, говорится в заявлении EPPO для прессы.

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Мэр Екабпилса Райвис Рагайнис освобожден после завершения уголовно-процессуальных действий в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и вернулся к выполнению своих обязанностей главы самоуправления.

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Утром в четверг, 3 апреля, у Сейма прошел поющий протест, в ходе которого несколько десятков человек выступали за права трансперсон в Латвии, сообщает TVNET.

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Перечисление денежных средств для выплаты в Латвии пенсий российским гражданам не подпадает под санкции, заявила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.

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Прямое влияние введенных президентом США Дональдом Трампом тарифов на импорт товаров на экономику Латвии будет небольшим, однако торговые войны снизят мировой спрос, заявил агентству LETA экономист Банка Латвии Матисс Мирошников.

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За рубежом:

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 10% на все товары, ввозимые из-за рубежа. Для многих стран их размер оказался даже выше: для Китая - 34%, для государств ЕС - 20%. Россия в перечне не упомянута.

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Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении новых пошлин на импорт из зарубежных стран, включая важнейших торговых партнеров США, что вызвало резкую реакцию со стороны этих стран, сообщает AFP.

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В четверг в Вильнюсе прошла церемония прощания с американскими военнослужащими, погибшими на болоте у полигона в Пабраде.

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Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель диктатора Владимира Путина по инвестициям и экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон, сообщает CNN со ссылкой на источники.

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Приговор Марин Ле Пен демонстрирует верховенство закона в действии, говорят эксперты по праву. Однако его возможные политические последствия вызывают опасения даже у критиков французского ультраправого политика.

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Интересное чтиво:

Сейчас в латвийских поликлиниках очереди надрывно кашляющих людей, у некоторых из которых - микоплазменная пневмония, или микоплазменный бронхит. Однако со специфическими антибиотиками, которыми лечат Mycoplasma pneumoniae, в стране проблемы. Аптечные фармацевты рассказывают, что дефицит уже как минимум два месяца и нужные для лечения этого заболевания препараты надо "ловить". TVNET+ обратился за разъяснением ситуации к оптовикам и в Минздрав.

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Первоначальные результаты микробиологических исследований могут свидетельствовать о вспышках инфекции E. coli из-за некоторых продуктов, возможна также комбинированная вспышка, когда один продукт загрязнен различными патогенами, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В течение месяца в Латвии сгорели три кафе - Smārdes krogs возле Тукумса, пиццерия Mamma Daba в Межапарке и Mezgls в Звейниекциемсе. Этим летом ни одно из них работать не будет, так как бюрократическое бремя после пожаров у предпринимателей слишком велико. Во-первых, чтобы снести сгоревшее здание, необходимо согласование проекта в стройуправе - нужно искать архитектора, проектировать. Пока это не сделано, владельцы должны продолжать платить повышенный налог на недвижимость за коммерческую площадь. Владелица здания Mezgla Иева Креслиня подсчитала, что на приведение здания в порядок нужно около 35 000 евро. Недвижимость не была застрахована. "Мы могли бы так много сделать сами, однако пока не можем. Кошмар!" - говорит Креслиня.

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Балтийский оборонительный рубеж - это будущая совместная линия обороны Эстонии, Латвии и Литвы вдоль границ с Россией и Беларусью. Вскоре начнется его строительство: прототипы защитных бункеров выдержали испытания, сообщает Rus.Postimees.

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13 марта 2025 года в возрасте 36 лет скончался латвийский спортсмен Матис Печа. В интервью TVNET+ Латвийская федерация силового троеборья рассказала больше о его спортивной карьере. Его друг Кристерс рассказал о Матисе за пределами спорта, а также подробнее о его смерти.

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