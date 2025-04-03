Видео Здоровый ребенок угас за шесть дней. В 2023 году от E. coli в Латвии умерла четырехлетняя девочка

Изначально родители предполагали, что у дочери обычный вирус.

"Ей стало плохо. Вы же знаете, у детей такое бывает. Мы вообще не знали о такой бактерии, что она есть. Мы пытались давать больше воды, всякие препараты, все, что связано с животиком", - вспоминал отец Элианы Эрланд.

Но осталось только хуже, и девочку доставили в детскую больницу.

После осмотра ребенка медиками родителям объяснили, что ситуация очень плохая - в маленьком теле бушует бактерия E. coli.

"На следующий день в принципе она уже не писала, у нее уже не работали почки", - рассказала мать девочки Вероника. Еще через пару дней семья получила сообщение о том, что в голове ребенка развился отек.

Абсолютно здоровый ребенок погиб за шесть дней.

Заведующая отделом профилактики и противоэпидемических мероприятий Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Сигита Гейда рассказала, что бактерия выделяет токсин в зараженное тело очень быстро.

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