Видео "Позвали маму, полицию, телевидение". В Риге водители не договорились, кто виноват в ДТП

В четверг в Риге, на ул. Лубанас, произошло столкновение двух автомобилей. Оба водителя не смогли договориться о виновном в аварии, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
В аварии задействованы транспортные средства BMW и KIA.
Водитель KIA с близким четко указывают, что виноват водитель BMW: "Он пытался выехать с второстепенной дороги, поэтому, конечно, считаем, что он виновен".
У выехавшего с второстепенной улицы BMW есть государственный номерной знак Украины, а сидящий за рулем говорит на латышском языке. Он, считает, что оскорбления со стороны второго водителя совершенно безосновательны. Он также считает, что второй водитель поднял слишком большую бурю.
"Он вызвал всех. Я бы вообще попросил его проверить на что-нибудь, потому что он очень странный. Позвал маму, полицию, радио, телевидение, пожарных…"
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