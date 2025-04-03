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Видео "Позвали маму, полицию, телевидение". В Риге водители не договорились, кто виноват в ДТП

Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В четверг в Риге, на ул. Лубанас, произошло столкновение двух автомобилей. Оба водителя не смогли договориться о виновном в аварии, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В аварии задействованы транспортные средства BMW и KIA.

Водитель KIA с близким четко указывают, что виноват водитель BMW: "Он пытался выехать с второстепенной дороги, поэтому, конечно, считаем, что он виновен".

У выехавшего с второстепенной улицы BMW есть государственный номерной знак Украины, а сидящий за рулем говорит на латышском языке. Он, считает, что оскорбления со стороны второго водителя совершенно безосновательны. Он также считает, что второй водитель поднял слишком большую бурю.

"Он вызвал всех. Я бы вообще попросил его проверить на что-нибудь, потому что он очень странный. Позвал маму, полицию, радио, телевидение, пожарных…"

Подробнее в сюжете Degpunktā:

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