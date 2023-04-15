Польша запретила ввоз сельхозпродукции из Украины

По его словам, этот шаг необходим для защиты польского сельскохозяйственного сектора, которому угрожает кризис из-за наплыва более дешевой украинской продукции. "Мы были и остаемся неизменными друзьями и союзниками Украины. Мы поддерживаем ее и будем поддерживать. Но долг каждого государства, каждой власти - защищать интересы своих граждан", - заявил Качиньский, добавив, что Варшава уже ведет переговоры с Киевом для урегулирования вопроса.

Полный перечень продукции, ввоз которой будет запрещен, состоит из 18 наименований сельхозтоваров, в том числе молока, яиц, овощей, мяса, продуктов пчеловодства и других товаров. "Это в интересах Польши, но также и в интересах Украины - потому что это не в интересах наших друзей, чтобы Польша погрузилась в кризис", - заявил Качиньский.

В Киеве заявили о "сожалении" после введения Польшей запрета