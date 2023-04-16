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Ученые: гель-лак для ногтей может вызывать сильную аллергию и быть опасен для здоровья

BBC News Русская служба
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BBC
Гель для ногтей держится дольше, но требует скрупулезного выполнения условий безопасного использования. Далеко не все ультрафиолетовые лампы, и не все гели безопасны
Гель для ногтей держится дольше, но требует скрупулезного выполнения условий безопасного использования. Далеко не все ультрафиолетовые лампы, и не все гели безопасны Фото: BBC News

Отдел обеспечения безопасности потребительских товаров британского Министерства по бизнесу, энергетики и индустриальной стратегии начал расследовать сообщения о том, что у все растущего числа людей возникает серьезная аллергическая реакция на некоторые виды гель-лаков для ногтей.

Дерматологи уже давно забили тревогу, сообщив, что новые пациенты с серьезными аллергическими реакциями на гелевые и акриловые продукты для ногтей приходят к ним практически еженедельно.

Среди симптомов - расшатывание и даже выпадение ногтей, шелушащаяся кожа на пальцах рук, кожная сыпь, а в наиболее серьезных случаях - затруднение дыхания.

Доктор Дейдра Бакли из Британской ассоциации дерматологов призвала вообще отказаться от геля и вернуться к "старомодным" лакам и не пользоваться наборами для нанесения гель-лака на ногти в домашних условиях.

В последние годы популярность гель-лаков резко возросла, потому что они держатся гораздо дольше обычных лаков. Проблема заключается в том, что они затвердевают исключительно под ультрафиолетовым светом. И вот тут возникают сложности, потому что УФ-лампы отличаются друг от друга и подходят далеко не для всех гелей.

В некоторых случаях гель может вызвать сильное шелушение кожи на пальцах. От этого могут страдать и мастеры маникюра в салонах, особенно, если они не пользуются специальными перчатками
В некоторых случаях гель может вызвать сильное шелушение кожи на пальцах. От этого могут страдать и мастеры маникюра в салонах, особенно, если они не пользуются специальными перчатками Фото: BBC

В идеале мощность лампы должна составлять 42 Вт (или хотя бы не меньше 36 Вт) с длиной волны в 350 нанометров. В противном случае акрилаты, используемые для затвердевания геля, не высыхают должным образом, проникают в ногтевое ложе и окружающую кожу, вызывая раздражение и аллергии.

В редких случаях аллергические реакции вызывают стойкую непереносимость к любым продуктам, содержащим акрилаты, как то: зубным пломбам, искусственным суставам и некоторым лекарствам от диабета, что значительно осложняет последующее лечение этих заболеваний.

"Люди не понимают, - сказала доктор Бакли, - что небрежное использование геля для ногтей может привести к проблемам со здоровьем, которые не имеют с ногтями ничего общего".

Первые гелевые продукты для ногтей были созданы в 2009 году американской фирмой Gelish. Ее генеральный директор Денни Хейл отметила, что хотя их компания делает все возможное, чтобы правильно сертифицировать свою продукцию и обучить всех, как правильно ею пользоваться, тем не менее "некоторые товары, продаваемые по интернету, производятся в странах, которые не придерживаются строгих правил, которые существуют в ЕС и США, и могут вызвать сильное раздражение кожи".

Но даже нанесение гель-лаков для ногтей исключительно в салонах не гарантирует безопасности. Стоимость этой услуги в Британии, например, может варьироваться от 10-15 до 35-45 фунтов стерлингов (то есть от 12-18 до 44-56 долларов США). Шансы столкнуться с потенциальными аллергенами в дешевых салонах гораздо выше.

BBC
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