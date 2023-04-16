Ученые: гель-лак для ногтей может вызывать сильную аллергию и быть опасен для здоровья

В редких случаях аллергические реакции вызывают стойкую непереносимость к любым продуктам, содержащим акрилаты, как то: зубным пломбам, искусственным суставам и некоторым лекарствам от диабета, что значительно осложняет последующее лечение этих заболеваний.

"Люди не понимают, - сказала доктор Бакли, - что небрежное использование геля для ногтей может привести к проблемам со здоровьем, которые не имеют с ногтями ничего общего".

Первые гелевые продукты для ногтей были созданы в 2009 году американской фирмой Gelish. Ее генеральный директор Денни Хейл отметила, что хотя их компания делает все возможное, чтобы правильно сертифицировать свою продукцию и обучить всех, как правильно ею пользоваться, тем не менее "некоторые товары, продаваемые по интернету, производятся в странах, которые не придерживаются строгих правил, которые существуют в ЕС и США, и могут вызвать сильное раздражение кожи".