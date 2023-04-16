Вс, 16.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Жители Казани сообщают о взрыве. МЧС России ничего не знает

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Дым в Казани
Дым в Казани Фото: Ekrānuzņēmums no video

В субботу, 15 апреля, жители Казани активно писали в социальных сетях, что слышали звуки, похожие на взрыв. 

Звуки доносились с территории танкового полигона, сообщает местная газета Inkazan. Сами журналисты утверждают, что в южной части города, а также в пригородных поселках в небо поднимается большой столб дыма.

Telegram-канал "В Татарстане поймут" утверждает, что в пригороде Казани вспыхнули два крупных пожара. Со слов очевидцев, первый взрыв произошел в районе Куюков, а следующий через минут 20 недалеко от Усады.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану заявили Inkazan, что в экстренные службы не поступало никаких сообщений о взрывах, "хлопках" или возгораниях в южной части города.

На сайте казанских властей указано, что в октябре 2022 года Казанский танковый полигон был местом сбора мобилизованных.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх