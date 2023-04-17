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Сейм возобновляет работу после каникул

rus.tvnet.lv/LETA
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Заседание Сейма.
Заседание Сейма. Фото: Ieva Ābele, Saeima

Сегодня, 17 апреля, начинается весенняя сессия Сейма.

В рамках этой сессии в последний день мая состоятся президентские выборы.

Весенняя сессия Сейма завершится 23 июня, когда парламент уйдет на двухмесячные каникулы.

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