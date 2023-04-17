Сейм возобновляет работу после каникул

RUS TVNETНовостиПолитикаСейм возобновляет работу после каникулrus.tvnet.lv/LETA17 апреля 2023, 08:23Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Заседание Сейма. Фото: Ieva Ābele, SaeimaСегодня, 17 апреля, начинается весенняя сессия Сейма.В рамках этой сессии в последний день мая состоятся президентские выборы.Весенняя сессия Сейма завершится 23 июня, когда парламент уйдет на двухмесячные каникулы.RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Ключевые словаСеймканикулыPекомендуем