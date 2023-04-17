6 шагов, чтобы правильно разбудить организм для весны

С приходом весны дни становятся длиннее и светлее, люди все чаще радуются солнцу, а воздух остается теплее. Вместе с пробуждением природы от зимнего сна наступает время разбудить и тело. Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите советует, как правильно и с умом подготовить организм к теплому и активному сезону года.
"Хотя, с одной стороны, человеку инстинктивно кажется, что весной он становится более активным, энергичным и деятельным, тем не менее, следует учитывать, что, если действовать необдуманно и внимательно не следить за собой, можно быстро причинить вред своему здоровью, ведь после холодного сезона организм, возможно, израсходовал накопленные резервы и стал более восприимчив к различным вирусам и инфекциям. Кроме того, весенняя погода бывает очень обманчивой - может казаться теплее и солнечнее, чем есть на самом деле, поэтому следует быть осторожным и позволить организму постепенно привыкнуть к новой ситуации", - говорит фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите.
#1 Больше проводить времени на улице
В зимние месяцы в помещении проводилось гораздо больше времени, чем было бы целесообразно. Повышение температуры воздуха, более светлые утра и вечера - отличный повод проводить больше времени на свежем воздухе - это поможет восстановить силы и укрепить иммунитет.
#2 Умеренные и постепенные физические нагрузки - ходьба, упражнения, бег
Независимо от того, включали ли зимние привычки ежедневные физические нагрузки, весна – идеальное время, чтобы размяться, и лучше всего - на свежем воздухе. Следует помнить, что перенесенные в зимний сезон грипп и другие вирусы наибольшее влияние оказывают на сосуды и органы, которые хорошо снабжаются кровью, особенно на сердце. После болезни стоит задуматься, достаточное ли количество кислорода поступает в организм, поэтому следует порекомендовать медленные прогулки на свежем воздухе, а также стараться уделять больше внимания дыханию, чтобы кислород мог полноценно поступать в тело и органы. Если вы до сих пор были физически пассивным человеком - занятия спортом в жизнь следует вводить постепенно - два-три раза в неделю рекомендуется совершать 30-минутную прогулку быстрым шагом, чтобы позволить телу дышать, а сердцу - работать немного быстрее. Со временем нагрузку можно увеличить, а время тренировки удлинить. Однако в популярном спортивном режиме не стоит увлекаться занятиями чаще, чем через день - организму нужно дать возможность восстановиться.
Если вы - физически активный человек, то определенно можете отправиться в более длительные походы, велосипедные прогулки, заняться бегом или упражнениями на свежем воздухе. Любая физическая активность на свежем воздухе также способствует эмоциональному благополучию, хорошему физическому самочувствию, укреплению естественных защитных сил организма, а также способствует работе желудочно-кишечного тракта, что особенно важно весной.
#3 Постепенно переходить на весенний гардероб
Одна из самых распространенных весенних ошибок - в первые теплые и солнечные дни освободиться от шарфов, шапок, перчаток или заменить зимний гардероб очень тонкой весенней одеждой. После зимнего сезона переход на более тонкую одежду должен быть постепенным, организм должен акклиматизироваться. Слишком быстрая смена одежды может способствовать, например, простуде, воспалению мочевыводящих путей.
#4 Богатое витаминами питание - больше зелени
Чтобы весной ежедневно получать необходимые витамины и минералы, способствующие обмену веществ и обеспечивающие энергию, рекомендуется употреблять в пищу различную пророщенную зелень или микрозелень, например: рукколу, кресс-салат, семена редиса, семена горчицы, шпинат. Зелень можно добавлять как в пищу, так и использовать в качестве перекуса. Следует помнить, что лучше всего есть их свежими, поскольку при термической обработке они теряют большую часть своих ценных питательных веществ. Микрозелень можно купить в магазине или прорастить дома на подоконнике.
Руккола содержит много антиоксидантов - витамина С, цинка, селена, которые защищают клетки и укрепляют иммунитет, а также нормализует уровень холестерина. Она также содержит большое количество железа, недостаток которого часто является причиной быстрой утомляемости, слабости и сонливости. Кроме того, в рукколе очень мало калорий - одна горсть рукколы содержит всего 5 граммов калорий.
Шпинат также содержит много железа, витаминов А, группы В, С и К, и все они необходимы для более успешного функционирования организма.
Крессалат также содержит различные минералы, но особенно следует упомянуть хром, который в крессалате содержится в больших количествах и помогает снизить тягу к сладкому и нормализует уровень глюкозы в крови.
#5 Узнать, достаточно ли в организме запасов железа и витамина D!
С наступлением весны обязательно стоит сдать анализы крови, чтобы узнать уровень витамина Д и железа в организме (гемоглобин, запасы железа - ферритин). Нередко недостаток именно этих ценных веществ в организме является причиной выраженной весенней утомляемости, которая проявляется в виде низкого уровня энергии, более утомленного вида (нездорового цвета кожи, тусклых волос, ногтей), ослабленной силы воли, повышенного желания нездоровых перекусов, которые якобы быстро "подзаряжают", но потом еще быстрее заставляют чувствовать недостаток энергии. В зависимости от результатов анализов стоит проконсультироваться с врачом или фармацевтом о наиболее подходящем дополнительном приеме препаратов железа и витамина D в пищу.
#6 Пить достаточное количество жидкости - пить воду с лимоном, березовый и кленовый соки
Особенно весной следует более тщательно следить за количеством принимаемой жидкости. Рекомендуется ежедневно употреблять воду с лимоном - она улучшит микрофлору организма и будет способствовать формированию щелочной среды, поможет избежать различного рода воспалений, улучшит пищеварение и работу печени. Весной также следует использовать возможность восстановить силы, употребляя березовый и кленовый соки. Соки благотворно влияют на работу организма, но следует помнить, что они содержат значительное количество сахара, поэтому количество принимаемого сока должно быть сбалансированным.
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