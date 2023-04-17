6 шагов, чтобы правильно разбудить организм для весны

"Хотя, с одной стороны, человеку инстинктивно кажется, что весной он становится более активным, энергичным и деятельным, тем не менее, следует учитывать, что, если действовать необдуманно и внимательно не следить за собой, можно быстро причинить вред своему здоровью, ведь после холодного сезона организм, возможно, израсходовал накопленные резервы и стал более восприимчив к различным вирусам и инфекциям. Кроме того, весенняя погода бывает очень обманчивой - может казаться теплее и солнечнее, чем есть на самом деле, поэтому следует быть осторожным и позволить организму постепенно привыкнуть к новой ситуации", - говорит фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите.

#1 Больше проводить времени на улице

В зимние месяцы в помещении проводилось гораздо больше времени, чем было бы целесообразно. Повышение температуры воздуха, более светлые утра и вечера - отличный повод проводить больше времени на свежем воздухе - это поможет восстановить силы и укрепить иммунитет.

#2 Умеренные и постепенные физические нагрузки - ходьба, упражнения, бег