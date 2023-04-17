Нацобъединение повторно выдвинет кандидатуру Левитса на пост президента

За выдвижение Левитса на должность проголосовало абсолютное большинство представитель Нацобъединения, после заседания партии указал лидер политической силы Райвис Дзинтарс.

До сих пор амбиции баллотироваться на должность президента изъявлял только предприниматель, учредитель "Объединенного списка" Улдис Пиленс. Поддержку ему выразил также ряд оппозиционных политиков, но стабильное большинство голосов на выборах в настоящее время ему не обеспечено.

У Левитса также пока нет необходимого количества голосов для повторного избрания.

Только политики "Нового Единства" обещали поддержать Левитса, если Нацобъединение направит его на переизбрание.

Позиция объединения партий "Новое Единство" о поддержке президента страны Эгила Левитса на повторное избрание на эту должность не изменилась, признал председатель фракции "Нового Единства" Айнарс Латковскис. "Все остается в силе", - подчеркнул он.

Выборы президента Латвии состоятся в последний день мая.