В Крыму ставят камеры наблюдения, чтобы найти украинских партизан

Российская армия устанавливает на Крымском полуострове дополнительные камеры наблюдения для обнаружения партизан, сообщает Центр национального сопротивления.
"Стало известно, что враг начал устанавливать камеры слежения вдоль железной дороги, чтобы противодействовать диверсиям. Это стало реакцией на успешные действия местных партизан, в том числе движение "Атеш", - сказано в сообщении.
Сообщается, что "Атеш" - партизанское движение, действующее на временно оккупированных территориях Украины.
В конце февраля были взорваны железнодорожные пути в Бахчисарайском районе, в результате движение поездов было прекращено.
В центре добавили, что российская армия усилила проверки "нелояльных жителей".
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