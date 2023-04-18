Важно знать: первая помощь при бытовых травмах

Ожог, порез, ушиб или растяжение мышцы - различные бытовые травмы являются одной из наиболее частых причин, почему приходиться обращаться за помощью к врачу или за консультацией в аптеку. От бытовых травм никто не застрахован, поэтому важно знать, как правильно действовать при травме, когда можно справиться своими силами, а когда стоит обратиться к врачу. О первой помощи при бытовой травме рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастыня
"С наступлением весенней теплой погоды различного рода травмы наблюдаются все чаще - мы больше времени проводим на улице, отдых становится более активным, к тому же весеннее солнце имеет тенденцию быть обманчивым - часто кажется, что уже совсем тепло, а в результате - можно довольно легко застудить нервы или мышцы. Однако травмы случаются в течение всего года, даже в самых обыденных ситуациях, например, при приготовлении пищи или поднимая тяжести. Чтобы защитить себя, нужно соблюдать осторожность в рискованных ситуациях, тогда как при травме нужно четко знать, какую первую помощь оказать, и когда следует обратиться к врачу", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.
Место ожога нужно держать под прохладной проточной водой
Если случилось обжечься в домашних условиях, например, получена травма у плиты или духовки, в результате контакта с горячим утюгом или утюжком для укладки волос, место ожога следует немедленно опустить под прохладную (но не ледяную) проточную воду и подержать примерно 10 -15 минут. Если место ожога прикрыто одеждой, ее нельзя стягивать - пораженный участок следует подержать под проточной водой со всей одеждой. После этого, только если ожог не глубокий, пораженный участок следует осторожно освободить от одежды. После охлаждения место ожога можно обдуть пеной, содержащей пантенол, которая охладит и ускорит процесс заживления. Если появились буллы или волдыри с жидкостью, их ни в коем случае нельзя прокалывать, так как это может привести к инфицированию места ожога. Для защиты раны на нее накладывают стерильную повязку или специальный противоожоговый пластырь.
Чтобы оценить, нужно ли обращаться за помощью к врачу, необходимо определить степень ожога. По глубине поражения тканей ожоги можно разделить на три степени. Ожог первой степени - это поверхностное повреждение кожи, характеризующееся покраснением и болью, возможен небольшой отек. В результате ожога второй степени происходит более глубокое поражение тканей, наблюдается сильное покраснение с буллами, пациент чувствует сильную боль, и процесс лечения будет более сложным. В свою очередь, ожог третьей степени - это глубокое повреждение тканей, рана может доходить вплоть до кости. В этом случае лечение сложное и длительное, и проходит под наблюдением врачей. Если ожог не превышает размера ладони пострадавшего и может быть оценен как ожог первой или второй степени, лечение возможно в домашних условиях, но в остальных случаях потребуется консультация врача. Если ожог получил ребенок, всегда следует обратиться к врачу.
В случае пореза важно остановить кровотечение
Если при работе с острым предметом, например ножом, топором или пилой, или натолкнувшись на стекло получена кровоточащая рана, самое важное - немедленно остановить кровотечение из раны. К пораженному участку следует плотно прижать чистую ткань или перевязочный материал и подержать несколько минут. Если порез неглубокий, после остановки кровотечения рану можно промыть под проточной водой и перевязать. Под повязку можно положить бинт, пропитанный хлоргескидином или антисептическим гелем, что будет способствовать заживлению раны.
"Если рана глубокая, на нее нужно наложить давящую повязку и сразу же отправиться к месту травмы. Если в рану попало инородное тело, например осколок стекла, не вытаскивайте его и не допускайте проталкивания его вглубь раны, остановите опасное для жизни кровотечение, прижав кровоточащий участок рядом с инородным телом, и отправляйтесь в травмпункт. Также важно убедиться, что у пострадавшего отсутствуют нарушения чувствительности или движений - они могут свидетельствовать о том, что при ранении задеты сухожилия, нервы или сосуды. В этом случае тоже следует немедленно обратиться за помощью к врачу", - настаивает фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.
От синяков - холодный компресс
При ушибе части тела происходит повреждение тканей, что приводит к кровоизлиянию, покраснению и отеку кожи. К месту ушиба следует как можно скорее приложить что-нибудь холодное, таким образом уменьшив приток крови, отек и боль. Холодный компресс на месте ушиба следует держать в течение 15-20 минут через каждые два-четыре часа в течение первых 24-48 часов. Для холодного компресса подойдут специальные гелевые пакетики или любой предмет из морозилки, завернутый в чистое полотенце. По возможности место ушиба следует расположить выше уровня сердца, чтобы уменьшить развитие отека. С этой целью также можно использовать улучшающий микроциркуляцию гель, содержащий гепарин, а противовоспалительные и обезболивающие гели уменьшат боль.
Больным мышцам помогут охлаждающие гели и упражнения
Напряженные и болезненные мышцы чаще всего наблюдаются в случаях неправильного поднятия тяжестей, переохлажденной и продутой спины, а также в случае, если раньше была травма. В первые дни после травмы помогут охлаждающие гели и обезболивающие пластыри без согревающего действия. Если ощущаются сильные боли, внутрь можно принять обезболивающие и противовоспалительные таблетки. Рекомендуется избегать посещения горячих бань и саун - тепловые процедуры могут усилить боль, усилив отек в воспаленных тканях. От болей в мышцах также помогают расслабляющие спину позы и упражнения на растяжку, но перед этим необходимо проконсультироваться с реабилитологом - после оценки индивидуального состояния здоровья пациента специалист порекомендует и назначит соответствующие упражнения.
Что должно быть в домашней аптечке?
Чтобы при бытовой травме иметь возможность немедленно оказать первую помощь, важно позаботиться, чтобы в домашней аптечке было все необходимое. Содержимое аптечки также следует регулярно пересматривать, убеждаясь, что у находящихся в ней медикаментов не истек срок годности, и в случае необходимости заменять или дополнять их. Аптечка должна содержать перевязочные материалы - пластыри разных размеров и марлевые бинты, которые пригодятся для перевязки ран. Также следует обеспечить дезинфицирующие растворы для обработки раны, например фурагин или физиологический раствор натрия, перекись водорода. Они пригодятся не только для очистки ран, но и во время перевязки, если предыдущая повязка прилипла к ране, ее нельзя отрывать, а следует смочить дезинфицирующим раствором, а затем аккуратно снять с раны.
"Перекись водорода можно пользоваться в качестве первой помощи для обеззараживания поверхностных, не очень глубоких ран, ссадин, мелких порезов или царапин для очистки раны от песка, листьев, каменных осколков и других механических загрязнений. Перекись водорода также пригодится, если к ране прилипли кусочки одежды или марли, чтобы рану было легче освободить от них. Образуя пенные пузыри, водород очищает рану физически, а выделяющийся в результате химической реакции активный кислород также оказывает очень незначительное бактериостатическое действие. Перекись водорода не следует применять для глубоких, обширных ран. Если рана обильно кровоточит, необходимо перевязать рану давящей повязкой и немедленно обратиться за медицинской помощью. Ее также не применяют при ожогах, чтобы еще больше не раздражать поврежденные ткани. При ожогах следует наложить стерильную повязку и при необходимости обратиться к врачу. При гнойных ранах антибактериальное действие водорода также будет слишком слабым, и следует использовать фурагин или другое антибактериальное средство для обработки ран", - объясняет фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.
В аптечку также должны входить антисептические гели для быстрого заживления ран, пантенолсодержащий спрей или крем от ожогов, а также обезболивающий и противовоспалительный гель или таблетки.
Когда следует обращаться к врачу?
"Если полученная бытовая травма - тяжелая, например, имеется представляет собой глубокий ожог размером больше ладони пострадавшего, или резаная, рваная рана, кровотечение из которой не останавливается, обратиться к врачу следует без лишнего промедления. За медицинской помощью следует обращаться и в том случае сильных, непроходящих болей, вызванных травмой, если наблюдается сильная боль при прикосновении к пораженному участку, а также при ограничении движений. Также следует обратиться к врачу, если, казавшаяся небольшой травма, за которой правильно ухаживали, через несколько дней начинает воспаляться. На воспалительный процесс указывает то, что боль не утихает, а даже усиливается, рана краснеет, возникает отек и место травмы становится горячим", - указывает фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.
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