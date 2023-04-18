Важно знать: первая помощь при бытовых травмах

"Перекись водорода можно пользоваться в качестве первой помощи для обеззараживания поверхностных, не очень глубоких ран, ссадин, мелких порезов или царапин для очистки раны от песка, листьев, каменных осколков и других механических загрязнений. Перекись водорода также пригодится, если к ране прилипли кусочки одежды или марли, чтобы рану было легче освободить от них. Образуя пенные пузыри, водород очищает рану физически, а выделяющийся в результате химической реакции активный кислород также оказывает очень незначительное бактериостатическое действие. Перекись водорода не следует применять для глубоких, обширных ран. Если рана обильно кровоточит, необходимо перевязать рану давящей повязкой и немедленно обратиться за медицинской помощью. Ее также не применяют при ожогах, чтобы еще больше не раздражать поврежденные ткани. При ожогах следует наложить стерильную повязку и при необходимости обратиться к врачу. При гнойных ранах антибактериальное действие водорода также будет слишком слабым, и следует использовать фурагин или другое антибактериальное средство для обработки ран", - объясняет фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.