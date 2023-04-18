Из школ и детсадов отчислят детей украинских беженцев, если они не посещают занятия

В случаях, когда учебное заведение не было уведомлено в течение 20 дней о выезде из страны или продолжении обучения в другом учебном заведении, дети украинских беженцев будут исключаться из программ дошкольного образования или общего основного образования. Такие поправки поддержало сегодня, 18 апреля, правительство.