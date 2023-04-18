Из школ и детсадов отчислят детей украинских беженцев, если они не посещают занятия

В случаях, когда учебное заведение не было уведомлено в течение 20 дней о выезде из страны или продолжении обучения в другом учебном заведении, дети украинских беженцев будут исключаться из программ дошкольного образования или общего основного образования. Такие поправки поддержало сегодня, 18 апреля, правительство.
Изменения предусматривают, что Сиротский суд или социальная служба самоуправления информируют комиссию гражданской обороны самоуправления, где проживает беженец, если имеющаяся в их распоряжении информация указывает, что люди находятся на территории другого самоуправления или покинули страну.
По мнению Министерства образования и науки, указанное количество дней является разумным сроком для установления отсутствия гражданина Украины. Сиротский суд или социальная служба самоуправления имеют право посетить семью, чтобы установить, почему ребенок не посещает учебное заведение.
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