О русскоязычной общине в Латвии - все будет хорошо?

Бабушка - ветеран Второй мировой войны, приехавшая в Латвию в 1955 году в поисках лучшей жизни, мама - преподаватель в частном вузе в Риге, сестра - молодая художница. Три женщины, три поколения русскоязычных в Латвии - главные героини нашумевшего латвийского документального фильма "Все будет хорошо" (Viss būs labi). В эфире "Кто вам платит?" говорим с режиссером ленты Станиславом Токаловым.
Новый год и 9 мая - словно центральная ось, вокруг которой вращается жизнь обыкновенной русской семьи в Латвии. На фоне регулярно Владимир Путин - с новогодней речью на телеэкране в 23:00 по местному времени, с открытками в почтовом ящике проживающей в Латвии пенсионерки.
Отслеживая перипетии трех поколений женщин в семье русскоязычного латвийского кинорежиссера на протяжении пяти лет, фильм пытается взглянуть на реальность полумиллионной общины латвийских русских. В фильме делается попытка выяснить, удалось ли этой семье найти свое место в обществе после 30 лет жизни в независимой стране.
Темы эфира:
- Жизнь героинь после показа фильма, реакция близких режиссера на премьеру;
- Как фильм был встречен общественностью? Есть ли разница в его восприятии в зависимости от родного языка?
- Чего оказалось больше - восхищения или хейта? Типичные претензии с обеих сторон;
- О самоидентичности русскоязычной общины Латвии - кто мы? Русскоговорящие латыши, латвийцы, латвийские русские, латыши?
- От чего зависит ценностный выбор? Почему кто-то интегрируется, а кто-то продолжает ментально жить в России?
- Где, зачем и с кем смотреть этот фильм?
Встречаемся в прямом эфире в 18:00 здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook!
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