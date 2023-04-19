О русскоязычной общине в Латвии - все будет хорошо?

Новый год и 9 мая - словно центральная ось, вокруг которой вращается жизнь обыкновенной русской семьи в Латвии. На фоне регулярно Владимир Путин - с новогодней речью на телеэкране в 23:00 по местному времени, с открытками в почтовом ящике проживающей в Латвии пенсионерки.

Отслеживая перипетии трех поколений женщин в семье русскоязычного латвийского кинорежиссера на протяжении пяти лет, фильм пытается взглянуть на реальность полумиллионной общины латвийских русских. В фильме делается попытка выяснить, удалось ли этой семье найти свое место в обществе после 30 лет жизни в независимой стране.

Темы эфира:

Жизнь героинь после показа фильма, реакция близких режиссера на премьеру;

Как фильм был встречен общественностью? Есть ли разница в его восприятии в зависимости от родного языка?

Чего оказалось больше - восхищения или хейта? Типичные претензии с обеих сторон;

О самоидентичности русскоязычной общины Латвии - кто мы? Русскоговорящие латыши, латвийцы, латвийские русские, латыши?

От чего зависит ценностный выбор? Почему кто-то интегрируется, а кто-то продолжает ментально жить в России?

Где, зачем и с кем смотреть этот фильм?

Встречаемся в прямом эфире в 18:00 здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook!