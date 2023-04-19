Судьба подсанкционных санаториев в Юрмале по-прежнему неясна

Министерство юстиции ведет международный юридический процесс, чтобы решить вопрос о национализации этих зданий, а также Дома Москвы в Риге.

"Фактически изменение существующих договоренностей означало бы и изменение тех принципов, которые существовали до сих пор в межгосударственных отношениях. Именно поэтому данный вопрос не решается так легко и быстро", - сказал Михаил Папсуевич, государственный секретарь Министерства юстиции.

На международном уровне несколько экспертов выразили готовность работать над этим вопросом, пытаясь найти решение, и речь идет уже не только о Латвии. Тем временем Беларусь в сентябре прошлого года передала управление санаторием от администрации президента Белорусскому центру оздоровления и санаторно-курортного лечения в попытке возобновить его деятельность.

"Мы неоднократно обращались через ноты и наше Министерство иностранных дел, но иногда на наши ноты вообще не было ответа. Мы не видим никакого движения, поэтому будем обращаться и дальше и надеемся, что санаторию все-таки разрешат работать", - сказал Александр Цай, член правления санатория "Белоруссия".