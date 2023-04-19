Стакис уверен, что Ригу ждет рывок

Рига ведет переговоры с 15 инвесторами о возможной деятельности в столице, сказал мэр Риги Мартиньш Стакис в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Он выразил уверенность в том, что этот год станет для Риги годом рывка, так как плоды начнет приносить работа созданного два года назад Рижского агентства инвестиций и туризма.
Стакис отметил, что в Ригу уже привлечен первый крупный инвестор и офис в столице откроет Roche Services & Solutions - подразделение международной фармацевтической и биотехнологической компании Roche.
В данном случае инвестора привлекло то, что благодаря Рижскому университету Страдиня в Риге имеются образованные сотрудники, а также в латвийской столице учится большое количество иностранных студентов, отметил Стакис.
Как сообщалось, в ближайшие четыре-пять лет Roche Services & Solutions планирует нанять в рижском офисе 200 высококвалифицированных специалистов в области цифрового маркетинга, нормативных услуг, коучинга, финансов и управления проектами.
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