Ср, 19.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Стакис уверен, что Ригу ждет рывок

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Мэр Риги Мартиньш Стакис
Мэр Риги Мартиньш Стакис Фото: Evija Trifanova/LETA

Рига ведет переговоры с 15 инвесторами о возможной деятельности в столице, сказал мэр Риги Мартиньш Стакис в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Он выразил уверенность в том, что этот год станет для Риги годом рывка, так как плоды начнет приносить работа созданного два года назад Рижского агентства инвестиций и туризма.

Стакис отметил, что в Ригу уже привлечен первый крупный инвестор и офис в столице откроет Roche Services & Solutions - подразделение международной фармацевтической и биотехнологической компании Roche.

В данном случае инвестора привлекло то, что благодаря Рижскому университету Страдиня в Риге имеются образованные сотрудники, а также в латвийской столице учится большое количество иностранных студентов, отметил Стакис.

Как сообщалось, в ближайшие четыре-пять лет Roche Services & Solutions планирует нанять в рижском офисе 200 высококвалифицированных специалистов в области цифрового маркетинга, нормативных услуг, коучинга, финансов и управления проектами.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх