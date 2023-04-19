Стакис уверен, что Ригу ждет рывок

Он выразил уверенность в том, что этот год станет для Риги годом рывка, так как плоды начнет приносить работа созданного два года назад Рижского агентства инвестиций и туризма.

Стакис отметил, что в Ригу уже привлечен первый крупный инвестор и офис в столице откроет Roche Services & Solutions - подразделение международной фармацевтической и биотехнологической компании Roche.

В данном случае инвестора привлекло то, что благодаря Рижскому университету Страдиня в Риге имеются образованные сотрудники, а также в латвийской столице учится большое количество иностранных студентов, отметил Стакис.

Как сообщалось, в ближайшие четыре-пять лет Roche Services & Solutions планирует нанять в рижском офисе 200 высококвалифицированных специалистов в области цифрового маркетинга, нормативных услуг, коучинга, финансов и управления проектами.