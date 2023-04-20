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Почему берлинский фотограф отказался от престижной премии
Борис Эльдагсен (Boris Eldagsen) Фото: Alex Schwander/Handout via REUTERS/ Scanpix
Deutsche Welle
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Фотограф Борис Эльдагсен создал изображение с помощью искусственного интеллекта. Жюри не распознало участие ИИ. Работа получила престижную награду, но автор отказался от нее. Почему? Об этом пишет Deutsche Welle

Берлинский фотограф Борис Эльдагсен (Boris Eldagsen), по его собственному признанию, много лет представлял свои работы на одну из престижнейших премий - Sony World Photography Award, но никогда еще не побеждал в этом конкурсе. В этом году его снимок "Pseudomnesia: The Electrician" победил в категории "Креатив". На фотографии в стиле ретро изображены две женщины: они похожи друг на друга, обе с большими глазами и короткими стрижками, словно мать и дочь.

По словам автора, это изображение было создано частично при помощи искусственного интеллекта. "Моя доля участия в процессе создания - 50-70 процентов", - пояснил Борис Эльдагсен на своей страничке в интернете. Там же он в хронологическом порядке описал судьбу снимка: от подачи заявки на конкурс до победы, а затем и отказа от награды. По мнению Эльдагсена, он своевременно проинформировал организаторов конкурса об истории создания победившего снимка.
 

Жюри не распознало искусственного интеллекта

В то же время, ситуация с участием в работе ИИ оказалась неоднозначной. Организаторы и некоторые СМИ считают, что фотограф ввел всех в заблуждение. Поэтому Эльдагсен опубликовал на своем веб-сайте выдержки из своих переписок и объяснения, что с его точки зрения, все были проинформированы вовремя.

Среди прочего, он написал, что после двух десятилетий работы с фотографией, его художественный вкус все больше и больше склоняется к изучению творческих возможностей ИИ, а также, что он активно работает экспертом в этой области и ему было бы интересно обсудить шансы и риски генераторов изображений. Элдагсен сообщил также, что специально представил на конкурс работу, выполненную при помощи искусственного интеллекта. По его словам, он хотел вызвать дискуссию на эту тему в фотосообществе, и проверить, подготовлены ли члены жюри различать фотографии, сделанные классическим способом и при помощи ИИ. Как оказалось - нет. "ИИ-изображения и фотографии не должны конкурировать между собой в одной категории. Это разные вещи", - написал фотограф в своем объяснении отказа от награды. Цель акции Бориса Эльдагсена - привлечь внимание к дискуссии о роли искусственного интеллекта в фотографии: "Нам крайне необходима открытая дискуссия в мире фотографии о том, что мы хотим считать фотографией, а что нет".

Однако использование искусственного интеллекта для создания творческих работ вызвало озабоченность не только у жюри Sony World Photography Award, но и, вероятно, станет темой для больших дискуссий в ближайшее время. Последние несколько недель в интернете циркулируют и появляются различные фотографии, созданные при помощи или самим искусственным интеллектом. Среди прочих особенное внимание привлек снимок якобы Владимира Путина, вставшего на колени перед председателем КНР Си Цзиньпином, а также изображение якобы Дональда Трампа в окружении арестовавших его полицейских, или фото папы римского Франциска в модном белом пуховике. Все снимки выглядели весьма правдоподобными, если говорить об их техническом исполнении. В то же время они были легко и быстро идентифицированы как подделки из-за их сюжетной композиции. Однако все более и более совершенствующиеся алгоритмы и нейронные сети уже сейчас способны стереть грань между реальностью и вымыслом, что наглядно продемонстрировал случай с берлинским фотографом Борисом Эльдагсеном.

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