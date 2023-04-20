Почему берлинский фотограф отказался от престижной премии

Фотограф Борис Эльдагсен создал изображение с помощью искусственного интеллекта. Жюри не распознало участие ИИ. Работа получила престижную награду, но автор отказался от нее. Почему? Об этом пишет Deutsche Welle.
Берлинский фотограф Борис Эльдагсен (Boris Eldagsen), по его собственному признанию, много лет представлял свои работы на одну из престижнейших премий - Sony World Photography Award, но никогда еще не побеждал в этом конкурсе. В этом году его снимок "Pseudomnesia: The Electrician" победил в категории "Креатив". На фотографии в стиле ретро изображены две женщины: они похожи друг на друга, обе с большими глазами и короткими стрижками, словно мать и дочь.
По словам автора, это изображение было создано частично при помощи искусственного интеллекта. "Моя доля участия в процессе создания - 50-70 процентов", - пояснил Борис Эльдагсен на своей страничке в интернете. Там же он в хронологическом порядке описал судьбу снимка: от подачи заявки на конкурс до победы, а затем и отказа от награды. По мнению Эльдагсена, он своевременно проинформировал организаторов конкурса об истории создания победившего снимка.
Жюри не распознало искусственного интеллекта
В то же время, ситуация с участием в работе ИИ оказалась неоднозначной. Организаторы и некоторые СМИ считают, что фотограф ввел всех в заблуждение. Поэтому Эльдагсен опубликовал на своем веб-сайте выдержки из своих переписок и объяснения, что с его точки зрения, все были проинформированы вовремя.