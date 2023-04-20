Почему берлинский фотограф отказался от престижной премии

Среди прочего, он написал, что после двух десятилетий работы с фотографией, его художественный вкус все больше и больше склоняется к изучению творческих возможностей ИИ, а также, что он активно работает экспертом в этой области и ему было бы интересно обсудить шансы и риски генераторов изображений. Элдагсен сообщил также, что специально представил на конкурс работу, выполненную при помощи искусственного интеллекта. По его словам, он хотел вызвать дискуссию на эту тему в фотосообществе, и проверить, подготовлены ли члены жюри различать фотографии, сделанные классическим способом и при помощи ИИ. Как оказалось - нет. "ИИ-изображения и фотографии не должны конкурировать между собой в одной категории. Это разные вещи", - написал фотограф в своем объяснении отказа от награды. Цель акции Бориса Эльдагсена - привлечь внимание к дискуссии о роли искусственного интеллекта в фотографии: "Нам крайне необходима открытая дискуссия в мире фотографии о том, что мы хотим считать фотографией, а что нет".