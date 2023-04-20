ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Тарту загорелся известный ресторан

По словам очевидцев, пламя вырывалось за пределы крыши и огонь распространялся по дому с очень большой скоростью. Спасательная команда получила вызов вскоре после восьми часов вечера.

Видно, что возгорание началось с крыши. Однако войти в здание для проведения работ по тушению в первый час не удалось. Спасатели тушили пожар, стоя на лестницах и подъемниках пожарных машин.

В 21:21 крупное пламя на крыше удалось потушить и спасатели смогли войти в здание.

Улица Компаний закрыта для движения транспорта на время проведения работ по тушению пожара. В то же время возле места пожара собралось большое количество людей, чтобы наблюдать за происходящим. По словам очевидцев, спасатели отреагировали на вызов быстро и большими силами. Спустя час после начала возгорания еще неизвестно, находились ли в здании люди.