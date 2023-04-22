Детей из Украины незаконно везут в РБ по приказу Лукашенко?

Что говорят в Украине и ЮНИСЕФ?

Экс-уполномоченный президента Украины по правам детей, директор Фонда "Спасаем Украину" Николай Кулеба в эфире телеканала "Белсат" заявил, что у украинской стороны нет соответствующим образом задокументированных фактов о перемещении украинских детей в Беларусь, но такое расследование необходимо. Если факты соберут, он считает весьма вероятной выдачу ордера на арест Александра Лукашенко и других причастных. Несмотря на то, что в случае Беларуси, дети, скорее всего, съездили и вернулись, но и это было военным преступлением в отношении этих детей и их семей.

Ситуацию с пребыванием в Беларуси детей из оккупированных регионов Украины DW попросила прокомментировать в ЮНИСЕФ. По словам регионального советника по вопросам защиты детей ЮНИСЕФ в странах Европы и Восточной Азии Аарона Гринберга, организация осведомлена о сообщениях о том, что "некоторые украинские дети были перемещены из Российской Федерации в Беларусь на короткие периоды времени".

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены сообщениями об эвакуации детей, которые происходят без надлежащих гарантий, поспешном возвращении детей из мест переселения, которые не учитывают наилучшие интересы детей", - заявили в ЮНИСЕФ.

Также там обеспокоены ускоренными процедурами изменения или добавления гражданства, "которые не нужны для защиты детей и не должны происходить во время чрезвычайной ситуации".