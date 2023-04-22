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Видео ⟩ "Нет международного договора": посол Китая поставил под сомнение независимость стран Балтии

rus.tvnet.lv
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Посол Китая во Франции Лу Шайе
Посол Китая во Франции Лу Шайе Фото: Ekrānuzņēmums no video

Посол Китая во Франции Лу Шайе в интервью на французском телеканале LCI поставил под сомнение суверенитет бывших советских республик. 

Тележурналист Дариус Рошебин спросил, считает ли посол Крым частью Украины. Лу Шайе начал ответ на вопрос словами, что все не так просто.

"Прежде всего... Крым изначально принадлежал России, не так ли? А потом Хрущев в советские времена передал Крым Украине", - сказал Шайе.

В этот момент вмешался ведущий, указав, что по международному праву Крым является частью Украины. 

Шайе ответил, что по международному праву бывшие страны-члены Советского Союза не имеют никакого статуса.

"В международном праве бывшие советские государства даже не имеют статуса... как бы это сказать... фактического статуса в международном праве, потому что нет международного договора, который бы материализовал их суверенитет", - высказал свое мнение посол Китая.

Ведущий передачи спросил, остались ли у посла Китая неразрешенные вопросы о границах, которые образовались после распада СССР.

"Теперь мы не должны спорить об этом вопросе. Самое важное - это добиться перемирия", - сказал посол.

Это видео распространилось в социальных сетях, комментаторы выражают возмущение высказываниями посла Китая. На это отреагировал и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, отметив, что это "совершенно неприемлемо", а также что с китайской стороны ожидают объяснений и полного отчета относительно этих высказываний.

В свою очередь директор Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс спросил: "А есть ли еще вопросы о Китае?".

Как известно, Крым является территорией Украины, которую Россия аннексировала в 2014 году.

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