Посол Китая во Франции Лу Шайе в интервью на французском телеканале LCI поставил под сомнение суверенитет бывших советских республик.
Видео ⟩ "Нет международного договора": посол Китая поставил под сомнение независимость стран Балтии
🗣 @DariusRochebin : "Est-ce que la Crimée, à vos yeux, c'est l'Ukraine ?"— LCI (@LCI) April 21, 2023
🗣 Lu Shaye : "Ça dépend comment on perçoit le problème [...] Ce n'est pas si simple."
📺 #La26 pic.twitter.com/nspLMs9HO8
Тележурналист Дариус Рошебин спросил, считает ли посол Крым частью Украины. Лу Шайе начал ответ на вопрос словами, что все не так просто.
"Прежде всего... Крым изначально принадлежал России, не так ли? А потом Хрущев в советские времена передал Крым Украине", - сказал Шайе.
В этот момент вмешался ведущий, указав, что по международному праву Крым является частью Украины.
Шайе ответил, что по международному праву бывшие страны-члены Советского Союза не имеют никакого статуса.
"В международном праве бывшие советские государства даже не имеют статуса... как бы это сказать... фактического статуса в международном праве, потому что нет международного договора, который бы материализовал их суверенитет", - высказал свое мнение посол Китая.
Ведущий передачи спросил, остались ли у посла Китая неразрешенные вопросы о границах, которые образовались после распада СССР.
"Теперь мы не должны спорить об этом вопросе. Самое важное - это добиться перемирия", - сказал посол.
Это видео распространилось в социальных сетях, комментаторы выражают возмущение высказываниями посла Китая. На это отреагировал и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, отметив, что это "совершенно неприемлемо", а также что с китайской стороны ожидают объяснений и полного отчета относительно этих высказываний.
Remarks by the Chinese Ambassador in France concerning international law and sovereignty of nations are completely unacceptable. We expect explanation from the Chinese side and complete retraction of this statement https://t.co/S937uXJGWJ— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 22, 2023
В свою очередь директор Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс спросил: "А есть ли еще вопросы о Китае?".
Ķīnas vēstnieks Francijā intervijā apgalvo “ post padomju valstu statuss starptautiskajās tiesībās ir neskaidrs” ar to pasakot, ka arī uz Latvijas robežām neattiecas starptautisko likumu normas (neaizskaramība utt). Vai ir vēl kādi jautājumi par Ķīnu? https://t.co/MhbCZ0H1h4— Jānis Sārts (@janis_sarts) April 22, 2023
Как известно, Крым является территорией Украины, которую Россия аннексировала в 2014 году.
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