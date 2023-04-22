Видео ⟩ "Нет международного договора": посол Китая поставил под сомнение независимость стран Балтии

🗣 @DariusRochebin : "Est-ce que la Crimée, à vos yeux, c'est l'Ukraine ?"



🗣 Lu Shaye : "Ça dépend comment on perçoit le problème [...] Ce n'est pas si simple."



📺 #La26 pic.twitter.com/nspLMs9HO8 — LCI (@LCI) April 21, 2023

Тележурналист Дариус Рошебин спросил, считает ли посол Крым частью Украины. Лу Шайе начал ответ на вопрос словами, что все не так просто.

"Прежде всего... Крым изначально принадлежал России, не так ли? А потом Хрущев в советские времена передал Крым Украине", - сказал Шайе.

В этот момент вмешался ведущий, указав, что по международному праву Крым является частью Украины.

Шайе ответил, что по международному праву бывшие страны-члены Советского Союза не имеют никакого статуса.

"В международном праве бывшие советские государства даже не имеют статуса... как бы это сказать... фактического статуса в международном праве, потому что нет международного договора, который бы материализовал их суверенитет", - высказал свое мнение посол Китая.