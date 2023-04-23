Стиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды
Стиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды Фото: Toms Norde/Publicitātes foto

В пятницу, 21 апреля, прошел последний день Рижской недели моды. Посмотрите, кто пришел проводить это мероприятие! 

Стиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды
Стиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды Фото: Toms Norde/Publicitātes foto
Стиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды
Стиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды Фото: Toms Norde/Publicitātes foto
Стиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды
Стиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды Фото: Toms Norde/Publicitātes foto
Стиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды
Стиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды Фото: Toms Norde/Publicitātes foto
Стиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды
Стиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды Фото: Toms Norde/Publicitātes foto
Стиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды
Стиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды Фото: Toms Norde/Publicitātes foto

Галерея: Стиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды

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