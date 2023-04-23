RUS TVNETLifestyleСобытияФото ⟩ Стиль гостей последнего дня Рижской недели модыrus.tvnet.lv23 апреля 2023, 09:47Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Стиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды Фото: Toms Norde/Publicitātes fotoВ пятницу, 21 апреля, прошел последний день Рижской недели моды. Посмотрите, кто пришел проводить это мероприятие! Стиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды Фото: Toms Norde/Publicitātes fotoСтиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды Фото: Toms Norde/Publicitātes fotoСтиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды Фото: Toms Norde/Publicitātes fotoСтиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды Фото: Toms Norde/Publicitātes fotoСтиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды Фото: Toms Norde/Publicitātes fotoСтиль гостей четвертого дня показов Рижской недели моды Фото: Toms Norde/Publicitātes fotoГалерея: Стиль гостей четвертого дня показов Рижской недели модыRUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Ключевые словамодаРигастильперсоналии латвиирижская неделя модыPекомендуем