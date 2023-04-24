Солист Quest Pistols Антон Савлепов разошелся с женой Ириной Горбачевой

Солист украинской группы Quest Pistols Антон Савлепов разошелся с женой Ириной Горбачевой, которая недавно была замечена в Москве, пишет TCH.
Недавно стало известно, что актриса Ирина Горбачева уехала в Москву. Портал ТСН обратился за разъяснением к Антону Савлепову и поинтересовался, как он к этому вообще относится.
В ответ музыкант признался, что разошелся с Горбачевой:
"Уже полгода мы не поддерживаем контакт. Все свои решения Ирина как взрослый человек принимает самостоятельно. Спасибо за понимание".
Савлепов не стал говорить о причинах расставания. Неизвестно, разведена ли пара официально.
Напомним, об отношениях Антона Савлепова и Ирины Горбачевой стало известно в августе 2020 года. А уже через год влюбленные поженились. Пара сыграла маленькую свадьбу в июле 2021 года в Турции. Отметим, что Горбачева родилась и до 9 лет проживала в Мариуполе. Со временем она переехала в Россию, где живет в Москве и считается российской актрисой.
Ранее Ирина Горбачева часто приезжала в Украину и не раз признавалась стране в любви. С начала военного вторжения России на территорию Украины актриса никак не выразила свою позицию.
Единственное, что она сделала после начала полномасштабной войны, это отменила свои выступления в Москве и Санкт-Петербурге, назвав вторжение "ситуацией, которая происходит".
В июле 2022 года Ирина Горбачева присутствовала на концерте мужа в Риге. Весь концерт актриса провела в зале. Она с улыбкой на лице слушала выступление супруга, ловила каждое движение и отрывалась со всеми под "Санта Лючию".
Ирина Горбачева на концерте Quest Pistols в Риге. 15.07.2022, Melnā Piektdiena
Anna Lastovska/ пресс-фото
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