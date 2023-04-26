В Ригу с большим концертом возвращается группа "Каста"

29 апреля в клубе First выступит ростовская четверка "Каста". Артисты исполнят свои главные хиты, которых скопилось немало за более чем 20-летнюю историю коллектива.
20 лет назад "Каста" перевернула представление о русском рэпе, сумев привлечь внимание широкой аудитории и вывести жанр из тени на большую сцену. За столь внушительный срок парни успели выпустить шесть совместных пластинок и полдюжины сольных альбомов.
Сегодня тексты "Касты" цитируют наизусть даже те, кто не считает себя поклонником рэп-культуры.
Группа "Каста" попала в список исполнителей, чьи выступления в России сочтены нежелательными.
"Сейчас "Каста" выступает вне России. Это, конечно, не то количество концертов, но атмосфера не менее горячая", - отмечают участники.
В отличие от ранее известных представителей рэп - музыки, которые лишь копировали западные образцы, Каста создала свой абсолютно уникальный, неповторимый стиль. Это, прежде всего, яркий и искренний в своем творчестве артист, который существенно раздвинул границы жанра.
"Каста" тесно связана с Латвией.
Например, такие клипы как : "Можно все", No lupam lasi, "Миллиард лет" , "Закрытый космос", "Метла", "Прёт" были сняты в Риге режиссером Виктором Вилксом.
В 2020 году в композиции "Под солнцем затусим" прозвучал латышский язык. Оказалось, что это интересный микс с песней Раймонда Паулса.
Ранее участник группы "Каста" Шым (Михаил Епифанов) в на YouTube-канале "Говорящие Головы" признался, что у артистов была давняя заготовка с фрагментом песни Tavs sauciens в исполнении ВИА "Модо" (Мирдза Зивере, Айя Кукуле и Парсла Гебхарде) на музыку Маэстро.
"Мы вспомнили про этот отрывок и подобрали русские слова, которые максимально похожи на латышские. Получилась очень легкая летняя песня", - смеясь рассказал тогда артист.
В итоге музыка Раймонда Паулса звучит на фоне, а русский текст чередуется с латышским.
Начало концерта в 20:00. Билеты можно приобрести на портале ticketshop.lv.
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