Музыка Паулса и латышский язык: "Каста" выпустила новый альбом. Он полон неожиданностей!

На альбоме можно услышать трек "Годы неправды", записанный совместно с Ремом Диггой, посвященный теме "борьбы за правду".

Кроме этого неожиданно было услышать в композиции "Под солнцем затусим" латышский язык. Оказалось, что это интересный микс с песней Раймонда Паулса.

Ранее участник группы "Каста" Шым (Михаил Епифанов) в YouTube-программе "Говорящие Головы" признался, что у артистов была давняя заготовка с фрагментом песни Tavs sauciens в исполнении ВИА "Модо" (Мирдза Зивере, Айя Кукуле и Парсла Гебхарде) на музыку Маэстро.

"Мы вспомнили про этот отрывок и подобрали русские слова, которые максимально похожи на латышские. Получилась очень легкая летняя песня", - смеясь рассказал тогда артист.

В итоге музыка Раймонда Паулса звучит на фоне, а русский текст чередуется с латышским.