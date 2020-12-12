Сб, 12.12.2020
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Вадим Радионов, журналист, автор YouTube-канала "И Грянул Грэм".
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Музыка Паулса и латышский язык: "Каста" выпустила новый альбом. Он полон неожиданностей!

ФОТО: TVNET/ instagram/kasta коллаж RUS TVNET

Российская хип-хоп группа "Каста" выпустила свой пятый студийный альбом "Чернила осьминога". В него вошли 16 песен, одна на музыку Раймонда Паулса.

На альбоме можно услышать трек "Годы неправды", записанный совместно с Ремом Диггой, посвященный теме "борьбы за правду". 

Кроме этого неожиданно было услышать в композиции "Под солнцем затусим" латышский язык. Оказалось, что это интересный микс с песней Раймонда Паулса. 

Ранее участник группы "Каста" Шым (Михаил Епифанов) в YouTube-программе "Говорящие Головы" признался, что у артистов была давняя заготовка с фрагментом песни Tavs sauciens в исполнении ВИА "Модо" (Мирдза Зивере, Айя Кукуле и Парсла Гебхарде) на музыку Маэстро. 

"Мы вспомнили про этот отрывок и подобрали русские слова, которые максимально похожи на латышские. Получилась очень легкая летняя песня", - смеясь рассказал тогда артист. 

В итоге музыка Раймонда Паулса звучит на фоне, а русский текст чередуется с латышским. 

Аудио: "Каста" - "Чернила осьминога"

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