Завершилась 36-я Рижская неделя моды

Открытие RFW ознаменовалось образовательным международным семинаром "Устойчивая мода: стереотипы и реальность #2". В этот же день состоялся показ фильма и лекториум "Вествуд: Панк, икона, активист" (англ. Westwood: Punk, Icon, Activist, 2018), а также лекции о моде в Рижском музее моды.

Дизайнерский бренд будуарной моды Amoralle совместно с маркой головных уборов ручной работы Ksenia Danilova подготовили 3D-проект, что потребовало минимальной затраты материалов. One Wolf в этом сезоне сделал ставку на деним, бренд пляжной моды Slow Beachwear - на долговечности купальных изделий, дебютант из Литвы Mild Power активно задействовал остаточные материалы в коллекции.

На главном подиуме столицы актуальные тенденции продемонстрировали марки, которые уже уверенно закрепили свои позиции в странах Балтии - Ivo Nikkolo и Diana Arno (Эстония), Natalija Jansone, Iveta Vecmane, Volga Vintage (все из Латвии). Помимо ранее упомянутых прибалтийских модельеров, зарубежная мода в этом сезоне была представлена марками Szczygiel (Польша) и Moel Bosh (Узбекистан). Локальный дебютант сезона - дизайнер одноименного бренда Guna Nebare. Тренды детской моды представили марки Paade Mode и Rock and Mouse. Вдохновленная стилем эко-гранж и эстетикой 90-х, дизайнер бренда Anna Led подготовила презентацию в своей студии.

В рамках сотрудничества признанных латвийских дизайнеров с универмагом Stockmann на главном подиуме RFW состоялся специальный показ с участием Nolo, Anna Led, Unattached и Cinnamon Concept. Показ подготовила Синтия Селицка - один из ведущих стилистов и фэшн-блогеров Латвии.

Завершением Недели моды в Риге стала вечеринка в Квартале Андрейоста.