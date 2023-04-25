Агнесе Зелтиня объявила о закрытии своего магазина

"Времена меняются, и нужно идти в ногу со временем. Меняются обстоятельства, ситуации и люди. Наш пятилетний договор об аренде помещений на улице Бруниниеку закончится 14 мая этого года, и мы приняли решение не продлевать его. Студия открыта еще три недели - до субботы, 13 мая", - сообщила Зелтиня.

"Впереди много новых прекрасных приключений. Спасибо всем, кто был с нами на протяжении этих 9,5 лет. Осталось три субботы, надеюсь, мы сможем сделать это вместе! Я отправляюсь навстречу новым приключениям, меня ждут новые вызовы; один из периодов, который мы провели вместе, подошел к концу", - говорит Агнесе.