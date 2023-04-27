Тест с призами ⟩ Педант или повелитель хаоса: выясни, умеешь ли ты убираться в доме

Если ты неделями не можешь собраться и помыть окна и тщательно протереть полы, то в сотрудничестве с Leifheit мы предоставим тебе мотивацию взяться за большую весеннюю уборку.
До 30 апреля пройди тест, чтобы узнать свои привычки в уборке дома, и зарегистрируй свой e-mail. В случае удачи ты получишь ценный приз, который поможет превратить уборку из тяжелой работы в приятное и быстрое занятие. С правилами конкурса можно ознакомиться здесь.
Уже 2 мая в розыгрыше мы узнаем двух счастливчиков, каждый из которых получит приз стоимостью 70 евро - набор для уборки полов Leifheit Clean Twist M Ergo.
Удачи в конкурсе!
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