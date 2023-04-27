Тест с призами ⟩ Педант или повелитель хаоса: выясни, умеешь ли ты убираться в доме

До 30 апреля пройди тест, чтобы узнать свои привычки в уборке дома, и зарегистрируй свой e-mail. В случае удачи ты получишь ценный приз, который поможет превратить уборку из тяжелой работы в приятное и быстрое занятие. С правилами конкурса можно ознакомиться здесь.