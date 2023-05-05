Лопес, Энистон и другие звезды, которые после 50 выглядят сексуально

Дженнифер Лопес

Американской актрисе 53 года. Она до сих пор остается стройной и подтянутой.

Дженнифер Энистон

Звезде легендарного сериала "Друзья" сейчас 54 года. Недавно Энистон вместе с Адамом Сэндлером представила продолжение комедийного детектива "Загадочное убийство" - "Убийство в Париже". Глядя на нее сейчас, можно решить, что она будто бы нашла способ остановить время.

Сальма Хайек

В 56 лет мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер не стесняется публиковать фото в купальнике и сниматься в откровенной рекламе.

Моника Беллуччи

Одной из самых сексуальных женщин Голливуда 58 лет, но она не спешить расставаться с этим званием.

Памела Андерсон

55-летняя Памела Андресон не теряет своего щарма и формы с годами. Недавно звезда приняла участие в фотосессии с купальниками. Звезда "Спасателей Малибу" до сих пор ухоженная, женственная, стильная и сексуальная.