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Лопес, Энистон и другие звезды, которые после 50 выглядят сексуально

rus.tvnet.lv
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Знаменитости стараются много времени уделять своей внешности. Это идет им на пользу. Представляем вашему вниманию 5 звезд старше 50-ти, которые уж точно не выглядят на свой возраст!

Дженнифер Лопес

Американской актрисе 53 года. Она до сих пор остается стройной и подтянутой. 

Дженнифер Энистон

Звезде легендарного сериала "Друзья" сейчас 54 года. Недавно Энистон вместе с Адамом Сэндлером представила продолжение комедийного детектива "Загадочное убийство" - "Убийство в Париже". Глядя на нее сейчас, можно решить, что она будто бы нашла способ остановить время. 

Сальма Хайек

В 56 лет мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер не стесняется публиковать фото в купальнике и сниматься в откровенной рекламе. 

Моника Беллуччи

Одной из самых сексуальных женщин Голливуда 58 лет, но она не спешить расставаться с этим званием. 

Памела Андерсон

55-летняя Памела Андресон не теряет своего щарма и формы с годами. Недавно звезда приняла участие в фотосессии с купальниками. Звезда "Спасателей Малибу" до сих пор ухоженная, женственная, стильная и сексуальная. 

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