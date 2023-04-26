Экс-главу штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву попросили приговорить к 12 годам колонии

Тогда же, 1 марта, суд отказал Чанышевой в свиданиях с родственниками и изменении меры пресечения на домашний арест. Согласно решению суда, она останется под стражей еще на полгода - до конца августа 2023 года.

Адвокат Чанышевой Сергей Макаренко ранее заявил, что надежда на оправдание у его подзащитной есть только в случае смены режима в стране, писал телеграм-канал Sota.

Активистка была задержана в Уфе в ноябре 2021 года. Чанышевой первой из соратников Навального предъявили обвинения в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ).

В конце января 2022 года Чанышева - наряду с Навальным и другими его соратниками - была внесена Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.

Штабы Навального прекратили существование, после того как летом 2021 года были признаны судом экстремистскими организациями и запрещены. За участие в таких организациях теперь грозит уголовная ответственность.

После задержания Чанышевой ее коллега - бывший руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков (объявлен в России "иноагентом") рассказал в фейсбуке о том, как Чанышева пришла на работу в штаб оппозиционера.