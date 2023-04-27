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Из-за Rail Baltica закроют движение корабликов по Рижскому каналу

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Кораблик на Рижском канале
Кораблик на Рижском канале Фото: Zane Bitere/LETA

Во время строительства железнодорожной линии Rail Baltica до осени будет закрыто движение водного транспорта в начале Рижского городского канала у въезда на автовокзал.

Планируется реконструкция мостов через канал на улице Маскавас и на набережной Генерала Радзиня, поэтому движение водного транспорта между этими мостами будет закрыто с 8 мая до 15 сентября, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Это означает, что в этом туристическом сезоне поставщики услуг водного транспорта не смогут предложить популярный круговой маршрут по Рижскому каналу и Даугаве, так как кораблики смогут войти в канал только через Андрейосту. Маршрут по Даугаве и каналу не смогут предложить своим клиентам и операторы аренды прогулочных лодок.

Движение судов по каналу может быть восстановлено и до этого времени, если работы будут завершены раньше.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство европейской железнодорожной линии стандартной ширины рельсов от Таллинна до литовско-польской границы, чтобы соединить страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. В странах Балтии будет построена новая 870-километровая железнодорожная линия с шириной рельсов европейского стандарта (1435 миллиметров) с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

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