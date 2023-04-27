Блогера Блиновскую задержали при попытке покинуть РФ. Ее подозревают в неуплате налогов

Известно, что Елена Блиновская, оказывая информационные услуги через интернет, использовала схему "дробления" бизнеса. Она занижала полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 миллионов рублей (более 10 миллионов евро).

СМИ сообщают, что Блиновская была задержана при попытке пересечь границу на арендованном автомобиле, при ней также имелись авиабилеты для вылета в другую страну. Автомобиль Maybach Блиновской с водителем и охранником был задержан утром 27 апреля в Смоленской области на границе с Беларусью, пишет Telegram-канал Baza. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). В ее офисе и по месту жительства проводятся обыски.

Ксения Собчак и Елена Блиновская скриншот с youtube.com