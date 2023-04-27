Как восстановить нужный уровень рН внутренней среды организма?

Известно, что кислую среду в организме создают продукты, богатые белками, углеводами и все мучные изделия. Фрукты и овощи также могут создавать кислую среду, но это не обязательно означает, что от этих продуктов следует полностью отказываться. Именно поэтому специалисты по питанию всегда рекомендуют разнообразное меню, основанное не на одном или нескольких продуктах, а на таком их сочетании, чтобы усваивались все группы питательных веществ. Если в рацион включить как овощи, так и бобовые, фрукты, ягоды, орехи, но уменьшить количество мучное продуктов, это также благотворно скажется на микрофлоре кишечника.

Кислую среду вызывают только кислые на вкус продукты - это не совсем так. Когда речь идет о влиянии продуктов питания, важны два аспекта: рН самих продуктов питания и влияние продуктов питания на кислотно-щелочной баланс, или то, как продукт питания после его приема изменяет рН организма. Мясо, рыба, яйца, белый хлеб, фаст-фуд или быстрые перекусы будут продуктами, выраженно вызывающими кислую среду, а вот лимон и лайм, например, помогают создать основную среду в организме. "Вот почему рекомендуется ежедневно употреблять лимонную воду или воду с лаймом. От продуктов, вызывающих кислую среду, тоже не нужно полностью отказываться. Следует следить за соблюдением баланса на тарелке - если мы едим мясо, должно быть достаточное количество свежих овощей или салата, чтобы обеспечить кислотно-щелочной баланс. Желательно, чтобы на тарелке было 80 % продуктов, способствующих поддержанию щелочной среды, и 20-30 % могут быть продукты, вызывающие кислую среду. Так достигается баланс", - говорит фармацевт Apotheka Лайла Залите.