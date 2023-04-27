Как восстановить нужный уровень рН внутренней среды организма?

Современный образ жизни с характерными для него спешкой, стрессами и несбалансированным питанием словно создан для того, чтобы нарушался баланс живущих в кишечнике хороших и плохих бактерий (микробиома), а также терялся кислотно-щелочной баланс в межклеточной среде организма, что приводит к различным проблемам со здоровьем.
Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Залите дает советы, которые стоит применять в повседневной жизни уже сегодня, чтобы уровень рН внутренней среды организма был нейтральным или более щелочным.
1. Признаки, или как распознать предвестники проблемы?
О том, что в организме длительное время находится кислая среда, может свидетельствовать увеличение массы тела, упадок сил, быстрая утомляемость, слабость, перепады настроения, аллергия, нарушения сахарного обмена, ухудшение состояния кожи, а также развитие различных хронических болезней. Это является поводом задуматься, не находится ли в организме длительное время кислая среда, когда уровень pH - ниже 7.
В такой среде активно идут разрушающие и уничтожающие катаболические процессы, тогда как в щелочной или основной среде, где уровень рН выше, имеют место процессы роста.
"Человек сам может определить уровень pH своего тела по образцу мочи, крови или слюны. Следует учитывать, что уровень рН слюны будет наиболее изменчив в зависимости от принятого рациона. Поэтому в домашних условиях уровень рН можно измерить в моче с помощью приобретаемых в аптеках полосок индикаторной бумаги, и в зависимости от того, как полоски меняют цвет, можно определить, является ли внутренняя среда организма щелочной или кислой. Лучше всего это делать с утра", - говорит фармацевт Apotheka Лайла Залите.
2. Выбор! Всегда - нет монодиетам!
Известно, что кислую среду в организме создают продукты, богатые белками, углеводами и все мучные изделия. Фрукты и овощи также могут создавать кислую среду, но это не обязательно означает, что от этих продуктов следует полностью отказываться. Именно поэтому специалисты по питанию всегда рекомендуют разнообразное меню, основанное не на одном или нескольких продуктах, а на таком их сочетании, чтобы усваивались все группы питательных веществ. Если в рацион включить как овощи, так и бобовые, фрукты, ягоды, орехи, но уменьшить количество мучное продуктов, это также благотворно скажется на микрофлоре кишечника.
3. Продукты - кислые сочетают не с тем
Кислую среду вызывают только кислые на вкус продукты - это не совсем так. Когда речь идет о влиянии продуктов питания, важны два аспекта: рН самих продуктов питания и влияние продуктов питания на кислотно-щелочной баланс, или то, как продукт питания после его приема изменяет рН организма. Мясо, рыба, яйца, белый хлеб, фаст-фуд или быстрые перекусы будут продуктами, выраженно вызывающими кислую среду, а вот лимон и лайм, например, помогают создать основную среду в организме. "Вот почему рекомендуется ежедневно употреблять лимонную воду или воду с лаймом. От продуктов, вызывающих кислую среду, тоже не нужно полностью отказываться. Следует следить за соблюдением баланса на тарелке - если мы едим мясо, должно быть достаточное количество свежих овощей или салата, чтобы обеспечить кислотно-щелочной баланс. Желательно, чтобы на тарелке было 80 % продуктов, способствующих поддержанию щелочной среды, и 20-30 % могут быть продукты, вызывающие кислую среду. Так достигается баланс", - говорит фармацевт Apotheka Лайла Залите.
В организме непрерывно происходят два противоположных процесса: клеточное разложение, распад, или катаболизм, и восстановление, образование и накопление, или анаболизм. Эти процессы взаимодействуют, усиливают друг друга, и этим ритмом управляет свет и температура. В период времени с 03.00 до 15.00 происходит разложение клеток, при котором среда организма - более кислая. Существует мнение, что кислые продукты рекомендуется есть в первой половине дня, потому что после ночи внутренняя среда организма - более кислая, чем щелочная. В свою очередь, в период времени с 15.00 до 03.00 происходит восстановление клеток и накопление энергии, поэтому не рекомендуется есть кислые продукты после полудня и вечером, поскольку в это время организм хуже их перерабатывает, пищеварительные процессы затрудняются, сон ухудшается.
Какие продукты комбинировать?
- 80 % щелочных продуктов: свежие овощи: огурцы, помидоры, капуста, свекла, кали, тыква, брокколи, картофель с кожурой, тыква, баклажаны, паприка, авокадо; овощные соки, пряныце травы: сельдерей, зелень; сухофрукты: изюм, финики, инжир; пророщенные зерна, семена; фрукты: лимон, лайм, грейпфрут, арбуз, дыня, киви, ананас, дыня, манго, папайя.
- 20 % кислых продуктов: жареная пища, говядина и свинина, белый сахар, газированные напитки, пиво, вино, изделия из белой муки, грецкие орехи, сыр, подслащенный йогурт, подслащенные фруктовые соки, варенье, рис, фасоль, морепродукты: сельдь, форель, лосось, осетр, креветки, анчоусы; оливки, кофе, яичный белок, коровье и козье молоко.
4. Минералы тоже важны - в кислой среде нужен дополнительный кальций!
Также следует учитывать, что длительная кислая среда означает, что организм будет всеми силами стараться ее нейтрализовать, сделать более щелочной, используя для этого уже доступные ему запасы минералов. Первым на помощь спешит кальций, поэтому продолжительная кислая межклеточная среда в организме повышает риск развития остеопороза, ухудшает самочувствие и ослабляет мышцы. "Осознав несбалансированность рациона, следует подумать о дополнительном приеме кальция, а также других щелочных минералов, таких как магний, натрий, калий и железо. Из витаминов щелочную среду помогают создать витамины A и D", - добавляет фармацевт Apotheka Лайла Залите.
5. Образ жизни - учитесь держать стресс под контролем
“К сожалению, только правильным питанием невозможно обеспечить кислотно-щелочной баланс в организме, потому что стресс, расстройство желудка, эмоциональные переживания, прием лекарств, а особенно антибиотиков, могут сделать внутреннюю среду организма кислой", - говорит фармацевт Лайла Залите и призывает подумать также о балансе своего микробиома.
Он совсем как внутренний макромир человека - семейство разнообразных микроорганизмов (бактерий, грибов, вирусов), проживающих в организме: "Баланс хороших и плохих бактерий в микрофлоре кишечника обеспечит не только полную и правильную переработку питательных веществ, но и укрепление иммунитета, синтез витаминов, правильное функционирование нервной системы. Для микробиома кишечника важно не только сбалансированное питание, но и режим дня и окружающая среда. Различные эмоциональные переживания нарушают баланс в микрофлоре кишечника, поэтому рекомендуется ежедневно находить способы снижения уровня стресса, заниматься физическими нагрузками, находить свое хобби, ввести какой-либо расслабляющий ритуал перед сном", - рекомендует фармацевт Apotheka Лайла Залите.
6. Пробиотики - в помощь микробиому
Если пробиотиками являются живые микроорганизмы, обитающие в кишечном тракте и помогающие поддерживать здоровье, то пребиотики являются питательными веществами для этих пробиотиков. Под воздействием температуры и соляной кислоты желудка пробиотики чаще погибают, но пребиотики помогают им выжить и устоять перед кислой средой. Как пробиотики, так и пребиотики можно принимать с пищей. Пробиотики содержатся в ферментированных продуктах – квашеной капусте, йогурте, а пребиотики - в луке, чесноке, корне цикория, спарже, бананах, артишоках, кефире и сыре.
Если в пищеварительном тракте будет наблюдаться дисбаланс обеих бактерий, об этом будет свидетельствовать недомогание, метеоризм, а также проблемы с кожей. Когда эту ситуацию нельзя изменить лишь с помощью диеты, пробиотики и пребиотики можно также принимать с пищевыми добавками, которые можно найти в аптеках.
Фармацевт Apotheka Лайла Залите напоминает, что пробиотики можно принимать как в профилактических целях, например, после курса антибиотиков, так и в случаях различных острых и хронических заболеваний, таких как колит, синдром раздраженного кишечника, бактериальная или вирусная диарея, а также при лечении заболеваний печени, при проблемах с пищеварением, для уменьшения газообразования и метеоризма, а также в качестве дополнительной терапии при уничтожении Helicobacter pylori. Поскольку пробиотики не одинаковы и не универсальны, а каждый имеет свои особенности, врач или фармацевт поможет подобрать наиболее подходящий препарат.
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