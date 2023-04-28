Фото ⟩ Как сейчас выглядит взрослая дочь Тома Круза, с которой он не общается

Сури уже решила, где она будет учиться - наиболее интересной для себя темой девушка называет моду, пишет The Symbol. В вопросах поступления Сури прислушивается к мнению своей мамы, которая одобряет выбор дочери.

В свою очередь, по утверждениям СМИ, Том Круз не общался с Сури с 2013 года.

И несмотря на то, что в воспитании Том Круз не принимает никакого участия, различные источники утверждают, что у бывших супругов имелось секретное соглашение, согласно которому отец до совершеннолетия дочери выплачивает ей ежемесячно тысячи долларов и оплачивает все ее расходы - от медицинских до образовательных.

Как утверждается, Круз не общается с дочерью из-за своих религиозных убеждений. Якобы Кэти Холмс отказалась посвящать дочь в сайентологию - религию Тома. Из-за того что Сури не сторонница церкви, ему запрещено видеться с ней.

Сури - единственная дочь Кэти Холмс и Тома Круза, которые были женаты с 2006 по 2012 год.

Несколько фактов о Сури:

ее имя означает "принцесса" на иврите;

она с детства занимается балетом, и Том Круз первое время водил ее на уроки танцев;

у нее есть музыкальные таланты: для фильма "Вместе в одиночестве", который сняла ее мама Кэти, Сури спела "Голубую луну" в качестве саундтрека. Девушка также рассматривает возможность получения и музыкального образования.