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Фото ⟩ Как сейчас выглядит взрослая дочь Тома Круза, с которой он не общается

rus.tvnet.lv
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Том Круз и Сури Круз
Том Круз и Сури Круз Фото: Reuters / Scanpix

18 апреля дочери актрисы Кэти Холмс и актера Тома Круза - Сури - исполнилось 17 лет. В связи с этим событием ее имя в этом месяце чаще стало появляться в заголовках СМИ. Многих интересует, как выглядит подросток, какие у нее планы на будущее и не поменялось ли что-то в отношениях с отцом - ведь они, как пишут таблоиды, не общаются уже почти 11 лет. 

Сури уже решила, где она будет учиться - наиболее интересной для себя темой девушка называет моду, пишет The Symbol. В вопросах поступления Сури прислушивается к мнению своей мамы, которая одобряет выбор дочери.

В свою очередь, по утверждениям СМИ, Том Круз не общался с Сури с 2013 года. 

И несмотря на то, что в воспитании Том Круз не принимает никакого участия, различные источники утверждают, что у бывших супругов имелось секретное соглашение, согласно которому отец до совершеннолетия дочери выплачивает ей ежемесячно тысячи долларов и оплачивает все ее расходы - от медицинских до образовательных. 

Как утверждается, Круз не общается с дочерью из-за своих религиозных убеждений. Якобы Кэти Холмс отказалась посвящать дочь в сайентологию - религию Тома. Из-за того что Сури не сторонница церкви, ему запрещено видеться с ней. 

Сури - единственная дочь Кэти Холмс и Тома Круза, которые были женаты с 2006 по 2012 год.

Несколько фактов о Сури: 

  • ее имя означает "принцесса" на иврите;
  • она с детства занимается балетом, и Том Круз первое время водил ее на уроки танцев;
  • у нее есть музыкальные таланты: для фильма "Вместе в одиночестве", который сняла ее мама Кэти, Сури спела "Голубую луну" в качестве саундтрека. Девушка также рассматривает возможность получения и музыкального образования.

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