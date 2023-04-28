Фото ⟩ Как сейчас выглядит взрослая дочь Тома Круза, с которой он не общается

18 апреля дочери актрисы Кэти Холмс и актера Тома Круза - Сури - исполнилось 17 лет. В связи с этим событием ее имя в этом месяце чаще стало появляться в заголовках СМИ. Многих интересует, как выглядит подросток, какие у нее планы на будущее и не поменялось ли что-то в отношениях с отцом - ведь они, как пишут таблоиды, не общаются уже почти 11 лет.
Сури уже решила, где она будет учиться - наиболее интересной для себя темой девушка называет моду, пишет The Symbol. В вопросах поступления Сури прислушивается к мнению своей мамы, которая одобряет выбор дочери.
В свою очередь, по утверждениям СМИ, Том Круз не общался с Сури с 2013 года.
И несмотря на то, что в воспитании Том Круз не принимает никакого участия, различные источники утверждают, что у бывших супругов имелось секретное соглашение, согласно которому отец до совершеннолетия дочери выплачивает ей ежемесячно тысячи долларов и оплачивает все ее расходы - от медицинских до образовательных.
Как утверждается, Круз не общается с дочерью из-за своих религиозных убеждений. Якобы Кэти Холмс отказалась посвящать дочь в сайентологию - религию Тома. Из-за того что Сури не сторонница церкви, ему запрещено видеться с ней.
Сури - единственная дочь Кэти Холмс и Тома Круза, которые были женаты с 2006 по 2012 год.
Несколько фактов о Сури:
- ее имя означает "принцесса" на иврите;
- она с детства занимается балетом, и Том Круз первое время водил ее на уроки танцев;
- у нее есть музыкальные таланты: для фильма "Вместе в одиночестве", который сняла ее мама Кэти, Сури спела "Голубую луну" в качестве саундтрека. Девушка также рассматривает возможность получения и музыкального образования.
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